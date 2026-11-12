انهيار أسعار الذهب في مصر 12 نوفمبر 2026.. تراجع حاد للأونصة وعيار 21

تعرف على تفاصيل تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 وانخفاض الأونصة العالمية مع تحديثات شاملة لأسعار الشراء والبيع.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية موجة هبوط ملحوظة خلال تعاملات يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث انخفضت قيمة المعادن الثمينة بمختلف أعيرها بشكل ملموس. جاء هذا التراجع بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للأونصة الذهبية، مما أثر بشكل مباشر على قوائم الأسعار المحلية في صاغة مصر. يسعى المواطنون والمتداولون إلى متابعة هذه التقلبات لتوفير قرارات الشراء أو البيع في الوقت المناسب.

تراجع سعر عيار 21 في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الموافق 12 نوفمبر 2026، نحو 6115 جنيهًا مصريًا للبيع، مقابل 6075 جنيهًا مصريًا للشراء. ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا وشيوعًا بين المواطنين المصريين في شراء المشغولات الذهبية والاستثمارية، مما يجعل تحركاته مؤشرًا دقيقًا لصحة السوق.

Also read هيئة الدواء تضبط 37 قضية مخالفات دوائية فى 12 محافظة خلال أكتوبر 2026

وبمقارنة هذه الأسعار بالبيانات المسجلة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، يتضح حدوث انخفاض حاد بقيمة 110 جنيهات في سعر البيع، و100 جنيه في سعر الشراء. فقد كان سعر عيار 21 يوم الاثنين قد بلغ 6225 جنيهًا للبيع و6175 جنيهًا للشراء، قبل أن ينخفض بشكل كبير خلال ثلاث أيام من التداول.

أسعار الأعيرة الأخرى وجنيه الذهب

على صعيد عيار 18، سجل السعر نحو 5240 جنيهًا مصريًا للبيع و5205 جنيهات للشراء، مسجلاً هو الآخر انخفاضًا في القيمة الإجمالية. وفيما يخص عيار 24، والذي يستخدم غالبًا للسبائك الاستثمارية، يتحدد سعره بناءً على التقلبات اليومية للأونصة العالمية وسعر الصرف المحلي.

Advertisement

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يعادل ثماني جرامات من عيار 21، نحو 48920 جنيهًا مصريًا للبيع، و48600 جنيه للشراء. أما بالنسبة للأونصة الكاملة بالجنيه المصري، فبلغت قيمة البيع 217370 جنيهًا والشراء 215945 جنيهًا، مما يعكس الانكماش في القيمة النقدية للمعدين الثمينة محليًا.

تأثير الأونصة العالمية وصرف العملة

كان العامل الخارجي الرئيسي المساهم في هذا الهبوط هو تراجع سعر الأونصة العالمية لتسجل نحو 3978.83 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بسعر 4118.28 دولارًا في تاريخ 9 نوفمبر، بانخفاض يصل إلى 139.45 دولار. هذا الانخفاض العالمي انتقل مباشرة إلى الأسواق المحلية، مما دفع الصاغة لإعادة تعديل قوائم الأسعار.

بالإضافة إلى سعر الذهب، تأثرت السوق بمعدلات الصرف، حيث سجل دولار الصاغة نحو 54.63 جنيهًا مصريًا اليوم، بزيادة 90 قرشًا عن سعر يوم الاثنين الذي كان 53.73 جنيهًا. في المقابل، انخفض سعر الدولار في البنوك المركزية إلى نحو 53.54 جنيهًا، مقارنة بـ 54.17 جنيهًا يوم الاثنين، مما أنشأ فجوة سعرية بين السوق الموازية والرسمية.

ملخص التغيرات وتوقعات السوق

يمكن تلخيص الحركة السعرية لآخر ثلاثة أيام بأنها فترة تصحيح حاد، حيث خسرت أسعار عيار 21 حوالي 100 جنيه للشراء و110 جنيهات للبيع. يستمر المتابعون لاحتكار هذا التتبع اليومي لمعرفة ما إذا كان هذا الانخفاض يمثل بداية اتجاه هبوطي مستمر أو مجرد تصحيح مؤقت في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.