انهيار أسعار الذهب في مصر 6 نوفمبر 2026 بنسب متفاوتة

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالعالم المصري اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 مع انخفاض عيار 24 بنحو 60 جنيهًا وعيار 21 بنحو 52 جنيهًا.

شهدت السوق المحلية في مصر ، صباح يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2026، انخفاضًا حادًا وملموسًا في أسعار مختلف أعيرة الذهب المتداولة، حيث سجلت جميع المقاييس تراجعًا في قيمتها مقابل الجنيه ال مصر ي. وقد كان هذا التراجع العام نتيجة لضغوط بيعية أو تحركات في السوق العالمية انعكست فورًا على أسعار الجملة والجزء، مما أحدث فارقًا في الميزانيات اليومية للمستثمرين والتجار على حد سواء.

تفاصيل انخفاض عيار 24 والأكثر نقاءً

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر تداولًا في الاستثمارات طويلة الأجل، نحو 7041.20 جنيه للشراء و7026.20 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك انخفاضًا حادًا بمقدار 60.54 جنيه مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة. ويعكس هذا الرقم الدقيق مدى حساسية هذا العيار للتقلبات، حيث يمثل معيارًا رئيسيًا لقياس اتجاه السوق العام في البنوك وشركات الصرافة المصرية خلال تعاملات هذا اليوم.

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أداء عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا

فيما يخص عيار 21، الذي يُعد الخيار الأمثل والأكثر شعبية لدى صائغ jewelry والمشترين المصريين للمجوهرات الاستثمارية، فقد هبط السعر إلى حدود 6161.05 جنيه للبيع و6146.05 جنيه للشراء. وقد خسر هذا العيار، الذي يعتمد عليه نسبة كبيرة من الأسر المصرية في ترشيد نفقات الزواج والهدايا، قيمة قدرها 52.97 جنيه في جرام واحد، مما يجعله مؤشرًا مباشرًا على سيولة الذهب في السوق المحلي.

حركة أسعار عيار 18 وعيار 14

امتد الانخفاض ليشمل العيار 18 المستخدم بكثافة في المشغولات الذهبية الزخرفية، حيث هبط سعر الجرام إلى 5280.90 جنيه للبيع و5265.90 جنيه للشراء، محققًا تراجعًا قدره 45.4 جنيه. وبالمثل، سجل عيار 14، وهو الأدنى في النقاء والأكثر استخدامًا في بعض الأعمال الفنية والرخيصة، سعر 4107.37 جنيه للبيع و4092.37 جنيه للشراء، مع انخفاض واضح يبلغ 35.31 جنيه، مؤكدًا أن موجة الهبوط شملت كل الفئات السعرية في السوق.

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الوضع المالي للجنيه الذهب ووزنه

على صعيد القطع الكبيرة، انخفض سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 ليسجل نحو 49598.24 جنيه مقابل 49168.40 جنيه وفقًا لأحد التحديثات، بنتيجة انخفاض قدرها 113.92 جنيه في القطعة الواحدة. ويظل هذا القطع النقدية الكبيرة مرآة تعكس التقلبات الحادة، حيث إن الخسارة على الجنيه الواحد تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على حاملي هذه الوحدة الاستثمارية، مما يعزز من أهمية المتابعة الدقيقة للأسعار يوميًا.

الآثار المباشرة على السوق المحلية المصرية

تترافق هذه الأرقام القياسية مع حالة من الترقب بين تجار الذهب والمشترين في القاهرة والمحافظات، حيث تشير الأرقام الصادرة اليوم إلى انكماش في الطلب الفوري أو محاولة جني الأرباح من الارتفاعات السابقة. ويعد هذا الانخفاض في أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 حدثًا اقتصاديًا بارزًا يستحق المتابعة المستمرة من قبل المستثمرين الذين يخططون لشراء أو بيع الذهب في الأيام القادمة.