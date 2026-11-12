انهيار سعر الذهب عيار 18 في مصر: هبوط حاد بـ 95 جنيهاً

انخفاض حاد في سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 بقيمة 95 جنيهاً للبيع، وسط تذبذب أسعار الأونصة العالمية والعملات.

شهد سعر الذهب عيار 18 في مصر انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 ، ليسجل نحو 5240 جنيهاً للبيع و5205 جنيهاً للشراء، وذلك في ظل تراجع الأسعار في مختلف أعيرة الذهب بالسوق المحلية. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً إلى 3978.83 دولاراً، مما دفع المواطنين والمستثمرين إلى متابعة دقيقة لحركة السوق عند اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

تحليل حركة سعر الذهب عيار 18

يُعد الذهب عيار 18 من أكثر الأعيرة تداولاً في سوق المشغولات الذهبية، وقد سجلت أسعاره اليوم هبوطاً حاداً مقارنة بآخر بيانات متاحة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 95 جنيهاً في سعر البيع، و90 جنيهاً في سعر الشراء، ليسجل الآن 5240 جنيهاً للبيع بدلاً من 5335 جنيهاً، و5205 جنيهات للشراء بدلاً من 5295 جنيهاً.

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تراجع الأونصة والجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 48920 جنيهاً للبيع و48600 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري 217370 جنيهاً للبيع و215945 جنيهاً للشراء. وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة نحو 3978.83 دولاراً، مقارنة بنحو 4118.28 دولار في بيانات يوم الاثنين 9 نوفمبر، بتراجع بلغ 139.45 دولار.

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تذبذب أسعار العملات والذهب

تأثرت أسعار الذهب أيضاً بحركة سعر الدولار، حيث بلغ سعر دولار الصاغة نحو 54.63 جنيه اليوم الخميس، مقابل 53.73 جنيه في آخر بيانات يوم الاثنين، بزيادة بلغت 90 قرشاً. وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 53.54 جنيه، مقارنة بنحو 54.17 جنيه يوم الاثنين، بانخفاض بلغ 63 قرشاً.

توقعات السوق والتفاعل المحلي

تعكس هذه الأرقام تراجعاً واضحاً في قيمة الذهب عيار 18 مقارنة بآخر أسعار متاحة يوم الاثنين 9 نوفمبر، مع استمرار متابعة المصريين لحركة الأسعار في سوق الذهب المصرية. ويظل هذا التراجع مؤشرًا على التأثير المباشر لتقلبات الأسعار العالمية والعملات على السوق المحلية، مما يفرض على المستثمرين والحرفيين مراقبة دقيقة للتغيرات اليومية.