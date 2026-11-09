انهيار مباني في وسط غزة ومقتل 5 جراء أمطار الغزيرة

أعلنت الدفاع المدني في غزة انتشال خمس جثث إثر انهيار رملي فوق خيمة في محافظة الوسطى، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية وتجمد الأطفال.

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه انتشلت خمس جثث ونقلتها إلى المستشفى، عقب انهيار رملي فوق خيمة تؤوي نازحين في محافظة الوسطى. ولا يزال الجهد مستمرًا للبحث عن مفقودين في موقع الكارثة، في ظل تزايد المخاوف من خسائر بشرية إضافية. ويبدو أن القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة نزحت من بلدة جباليا شمالي قطاع غزة إلى محافظة الوسطى ، بحسب ما أفاد مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.

تدمير مخيمات النزوح بسبب العواصف

يأتي ذلك بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي ضربت القطاع ليلة السبت في غرق خيام وتدمير مخيمات نزوح. وقد تركت هذه الظواهر الجوية عشرات الآلاف بلا مأوى، ومافتت معاناة أسر تقيم في خيام بالية ومهترئة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقال جهاز الدفاع المدني إن 3 مبانٍ على الأقل، كانت تؤوي نازحين، انهارت السبت، إلى جانب انهيار عشرات الجدران.

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تحذيرات من وفاة الأطفال بسبب البرد

من جانبها، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من احتمال تكرار حالات وفاة الأطفال جراء التجمد والبرد القارس، كما حدث خلال الشتاء الماضي. وناشدت الهيئات الحقوقية والدولية التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية قبل اشتداد العواصف المرتقبة. ويحل الشتاء الرابع على قطاع غزة في ظل انسداد الأفق أمام إيجاد حلول مناسبة من شأنها حماية السكان من تداعيات هذه الكوارث المتكررة.

أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة للنازحين

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين دمرت القوات الإسرائيلية منازلهم خلال الحرب على قطاع غزة. واضطروا إلى الإقامة في خيام مؤقتة مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من الأمطار والرياح والبرد القارس. يُقدّر عدد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات القطاع بنحو 270 ألف خيمة.

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مسؤولية حركة حماس عن تفاقم الأزمة

وقالت حركة حماس، التي لا تزال تدير قطاع غزة، إن اشتداد فصل الشتاء في القطاع يفضح جريمة الحصار والاحتلال ويعمّق الكارثة الإنسانية. وألقت الحركة باللوم على الاحتلال ومجلس السلام في تعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأضافت الحركة أن الآثار الكارثية للمنخفض الجوي تمثل نتيجة مباشرة لاستمرار سياسة الحصار التي تنتهجها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

انتشار الأمراض ونقص وسائل التدفئة

تشير التقديرات إلى أن نحو مليوني شخص في غزة بحاجة ماسة إلى المأوى والمستلزمات الأساسية، فيما تقول منظمات حقوقية إن نحو 65 في المئة من أسر القطاع تقيم في خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة. ويزيد غياب الوقود وشح وسائل التدفئة من معاناة النازحين، إذ تعجز العائلات عن توفير الدفء لأطفالها وكبار السن. ويحذر مسؤولون صحيون في قطاع غزة من انتشار الأمراض بعد أن اجتاحت مياه الصرف الصحي المختلطة بمياه الأمطار خيام الفلسطينيين النازحين.