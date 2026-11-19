تراجع الذهب إلى 3676 دولار للأونصة تحت ضغط الدولار وارتفاع توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم، وسط ضغوط تضخمية مستمرة.

شهدت أسعار الذهب العالمي هبوطا حادا خلال تعاملات يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 14 شهرا، في خطوة تعكس تغيرا جذريا في توجهات الأسواق المالية العالمية. جاء هذا الانخفاض الجذري مدفوعا بتعزيز قوي لعملات الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا الدولار، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التضخمية التي تجعل المستثمرين يتوقعون توجها حازما من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تفاصيل الانخفاض المالي والأسعار المسجلة

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة مقدارها 1.4% ليصل إلى 3676.27 دولارا للأونصة الواحدة، بعد أن سجل في وقت سابق من نفس الجلسة أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 عند 3693.13 دولارا. وفي سياق متصل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب المخصصة لتسليم في ديسمبر المقبل بنسبة 1.89%، لتغلق عند سعر 3671.10 دولارا للأونصة، مما يؤكد زخم البيع القوي في هذا القطاع.

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تحليل أسباب الضغط على سعر الذهب

أكد كريس جافني، رئيس قسم الأسواق العالمية لدى بنك إيفربنك، أن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار التمثيل هما العاملان الرئيسيان اللذان يقودان هذا التراجع الحاد في قيمة الذهب. وأشار جافني إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد الشهر الماضي، أظهر بوضوح أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وهو الرأي الذي تدعمه بشكل قوي بيانات التضخم التي صدرت منذ ذلك الاجتماع.

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مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في يومي 27 و28 أكتوبر، والذي تم نشره يوم الأربعاء، تزايد المخاوف الرسمية بشأن مخاطر التضخم المستمرة. أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى احتمال حاجة البنك المركزي للتحرك بصورة أكثر حدة لمواجهة التضخم، فيما أكد مايكل بار، عضو المجلس، أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريا في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

آثار مؤشر الدولار وتوقعات ديسمبر

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ 2 أبريل 2025 خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يزيد تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية، ومنها الذهب، بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يضغط بشكل مباشر على الطلب العالمي. وتشير توقعات الأسواق، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـCME، إلى احتمال بنسبة 91% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مقابل احتمالات تقترب من 9% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.