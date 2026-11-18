سجل سعر الذهب في مصر هبوطاً حاداً خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بفقدان 320 جنيهاً للجرام مع تراجع عالمي. تفاصيل الأسعار الكاملة وتحذيرات اتحاد الصناعات.

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات حادة وتراجعات ملموسة على مدار العشرة أيام الماضية، حيث تجاوزت قيمة الانخفاض 300 جنيه للجرام الواحد. تأثر عيار 21 الأكثر تداولاً بين المصريين بفعل موجة الهبوط العالمية، مسجلاً فقدانا يقارب 320 جنيهاً من قيمته الإجمالية. وفي ظل هذه الأجواء المتقلبة، سجلت الأسعار مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، مع انخفاض ملحوظ في المعدن الأصفر على المستوى الدولي.

أسعار الذهب المحدثة اليوم

ارتبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بالانخفاضات العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6760 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوياته من حيث درجة النقاء المتاحة في السوق. وفي المقابل، سجل عيار 21، الذي يعتبر العملة الرئيسية للتداول، حوالي 5895 جنيهًا للشراء دون احتساب قيمة المصنعية. كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5053 جنيهًا للشراء، مما يعكس تراجعاً عاماً في قيمة الفئات المختلفة.

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أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 47160 جنيهاً، بعد أن خسر 2560 جنيهاً من قيمته بشكل كامل. يأتي هذا الانخفاض نتيجة التقلبات المستمرة في الأسواق، حيث تتراوح قيمة المصنعية في السوق المحلية بين 3% و8% من سعر جرام الذهب. تعتمد هذه النسبة بشكل أساسي على نوع المشغولات، والشركة المنتجة للمعدن الثمين، بالإضافة إلى مكان البيع الذي قد يختلف في تسعير المصنعية من متجر لآخر.

تحذيرات شعبة الذهب والمعادن الثمينة

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، المواطنين بشكل صريح من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة. أكد المتحدث باسم الشعبة أن هذه المنصات قد تحمل مخاطرة كبيرة على أموال المشترين، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر الشديد قبل إجراء أي معاملات من هذا النوع.

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وأضاف رئيس الشعبة أن شراء الذهب بشكل مباشر من الأسواق المادية وتسلم المشغولات أو السبائك باليد يمثل الخيار الأكثر أماناً وموثوقية للمستهلكين المصريين. حذرت شعبة الذهب من أن شراء أرصدة ذهبية إلكترونية دون امتلاك فعلي للمعدن يعتبر مخاطرة عالية، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية المستثمرين في المنصات الرقمية.

تأثير التراجع العالمي على السوق المحلية

يعكس الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في مصر انعكاساً مباشراً لموجة الهبوط التي تشهدها الأسواق العالمية للمعدن النفيس. فقد فقد عيار 21 نحو 320 جنيهاً من قيمته خلال العشرة أيام الماضية، وهو ما يضاعف الضغوط على الصائغين والمتداولين. يستمر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 6760 جنيهاً، بينما يسجل عيار 21 5895 جنيهاً دون المصنعية، مما يخلق حالة من الحذر في التعاملات اليومية.

تعتبر هذه الحالة من التراجع الحاد مؤشراً على تفاعل السوق المصرية مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. مع استمرار تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5053 جنيهاً للجرام، يظل الجنيه الذهب بـ 47160 جنيهاً يمثل نقطة مرجعية هامة للمساهمين في السوق. تنصح شعبة الذهب والمعادن الثمينة المستهلكين بالالتزام بالشراء المباشر عبر الأسواق المادية لتجنب مخاطر المنصات الإلكترونية.