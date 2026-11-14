انهيار القطاع الصحي في غزة: المتحدث يؤكد فقدان 80% من المستشفيات

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د. خليل الدقران عن انهيار منظومة الرعاية الصحية في غزة مع تدمير 80% من المستشفيات وحظر الإجلاء الطبي في ظل استمرار الاعتداءات.

أكد الدكتور خليل الدقران ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة منهجية تقوض المنظومة الصحية في القطاع بشكل جذري. ويشير الدقران إلى أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها قد وصلت بالقطاع إلى مرحلة انهيار كارثي وشيك، مما يهدد حياة الملايين من المقيمين في المنطقة.

تدمير مجمع ناصر الطبي والكوادر الطبية

وضح الدكتور خليل الدقران خلال مقابلة خاصة لقناة "إكسترا لايف" أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت بشكل مباشر مجمع ناصر الطبي، وهو منشأة حيوية تخدم نحو مليون مواطن في قطاع غزة. وأسفر هذا الاعتداء المباشر عن ارتقاء 7 شهداء من صفوف الأطباء والممرضين والمواطنين، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مما زاد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل غياب الحماية.

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إغلاق 12 مستشفى من أصل 15

كشف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في إخراج الغالبية العظمى من المستشفيات عن الخدمة العملية، حيث لم يعد يعمل سوى 3 مستشفيات حكومية فقط من أصل 15 مستشفى كانت تقدم الخدمات للأهالي قبل هذه الفترة. وتعمل الطواقم الطبية المتبقية في ظروف بالغة الصعوبة وشح حاد في الموارد، وسط محاولة يائسة للحفاظ على حياة المرضى في ظل هذا الانهيار الهيكلي للنظام الصحي.

حظر الإجلاء الطبي و21 ألف مصبح

أوضح الدقران أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظراً صارماً على إجلاء المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى علاج خارج قطاع غزة، مما أدى إلى وجود 21 ألف مصبح غير قادرين على تلقي العلاج اللازم لنجاتهم. وقد تسببت هذه العقبات في تفاقم الأوضاع الصحية، حيث تعاني الأسر من معاناة شديدة، خاصة الأطفال المكتظة في المخيمات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية الخاصة بهم وحرمان مرضى السرطان من أدويتهم وعلاجاتهم الحيوية.

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تدمير شبكات الطاقة والإمدادات

وكشف المتحدث أن الاحتلال يستهدف كافة شحنات الإمدادات الموجهة للمستشفيات، مما تسبب في تدمير 70% من المولدات الكهربائية التي تشغل الأجهزة الطبية داخلها. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الاحتلال في قطع التيار الكهربائي عن كامل قطاع غزة، كما يمنع إدخال أي أجهزة طبية أو طقم طبي مساعد، مما يجعل تقديم الرعاية الأساسية مستحيلاً في ظل الظروف الجوية القاسية التي يعيشها الناس في الخيام.

دعوة عاجلة للمستشفيات الميدانية

ختاماً، نوه الدكتور خليل الدقران إلى الحاجة الملحة لإدخال مستشفيات ميدانية قادرة على استيعاب حجم الإصابات الهائل الذي يعيشه القطاع. وأكّد أن الوضع الصحي الراهنة يتطلب تدخلاً عاجلاً وفورياً لوقف التدمير المنهجي للمرافق الصحية، ومنع المزيد من الخسائر البشرية التي لا مفر منها في ظل استمرار سياسة الحصار والعزلة التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.