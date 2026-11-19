تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 19 نوفمبر 2026 مع توافر سبائك تبدأ من ألفي جنيه وانخفاض عيار 21، مما أثار تساؤلات حول ملاءمة الوقت للشراء.

شهدت السوق ال مصر ية في 19 نوفمبر 2026 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، حيث استمرت المعدن الأصفر في تصدر محركات البحث كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، على الرغم من التقلبات في أسعار الفائدة التي شهدت تثبيتًا أو زيادة طفيفة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل أسعار السبائك في 19 نوفمبر 2026

أظهرت البيانات الرسمية أن شراء سبيكة ذهب لم يعد حكراً على من يمتلكون رؤوس أموال ضخمة، حيث بدأت الخيارات الصغيرة من أقل من ألفي جنيه، بينما تتجاوز تكلفة السبائك الكبيرة حاجز الملايين، مما يسهل الوصول لفئات متنوعة من المتداولين.

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وفيما يخص الأسعار المحددة، بلغ سعر سبيكة ربع جرام 1645 جنيهاً، فيما وصل سعر سبيكة نصف جرام إلى 3285 جنيهاً، وفي المقابل سجلت سبيكة جرام واحد سعر 6570 جنيهاً، لتصل سبيكة 2.5 جرام إلى 16425 جنيهاً بدقة.

أما بالنسبة للوزن الأكبر، فقد بلغ سعر سبيكة 5 جنيهات ذهب بوزن 40 جراماً نحو 230 ألف جنيه، مما يجعلها خياراً استثمارياً جديداً للمدخرين الذين يبحثون عن تغطية قيمة أعلى مقابل مبلغ محدود مقارنة بالسبائك التقليدية الكبيرة.

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انخفاض عيار 21 وتأثيره على المشترين

سجل الذهب عيار 21 انخفاضاً وصل إلى 365 جنيهاً خلال شهر نوفمبر، حيث أصبح السعر القياسي له عند 4,930 جنيهاً مقابل 4,895 جنيهاً للعيار 18، مع الإشارة إلى أن الذهب العالمي وصل إلى أدنى مستوى له خلال 13 شهراً، مما انعكس مباشرة على المحلات المحلية.

وأثرت هذه الحركة السوقية على سعر الجنيه في السوق السوداء، حيث بلغت الخسائر نحو 2000 جنيه في عمليات البيع والشراء الفوري، مما دفع العديد من المتابعين للاحتراز والحذر قبل إتمام أي معاملات تجارية في هذا اليوم بالتحديد.

مبادرات تنظيم القبائل وموقف السوق المستقبلي

في سياق متصل، أكد أمين تنظيم القبائل والعائلات المصرية على مبادرة فخامة الرئيس لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أثلجت قلوب أبناء محافظات الجنوب وفتحت آفاقاً جديدة للعمل الرسمي في القطاع.

ويظل السؤال المطروح هل الوقت مناسب للشراء اليوم؟ حيث تستمر التحليلات في رصد تقلبات الذهب العالمي، مما يجعل من المتابعة اليومية لأسعار 18 نوفمبر 2026 و19 نوفمبر 2026 عاملاً حاسماً لاتخاذ القرار الأمثل.