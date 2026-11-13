انهيار حاد في أسعار الذهب في مصر عيار 21 اليوم 13 نوفمبر 2026

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ليصل إلى 5950 جنيهًا للبيع بعد انكماش حاد في السوق المحلية والعالمية.

انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ، وسط تراجع كبير في القيم السوقية للعديد من الأعيرة الرئيسية.

تراجع حاد في سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو النوع الأكثر تداولًا بين المواطنين والمهتمين بالسوق المحلية، مستويات جديدة منخفضة خلال تداولات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.

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وصل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 إلى نحو 5950 جنيهًا مصريًا للبيع، مقابل 5900 جنيه مصري للشراء.

هذا التراجع يمثل خسائر فادحة مقارنة بالأسعار المسجلة في اليوم السابق، حيث كان سعر الجرام الواحد يبلغ 6115 جنيهًا للبيع و6075 جنيهًا للشراء أمس الخميس.

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تحركات أسعار الجنيه الذهب والأونصة

شهدت أسعار الجنيه الذهب، الذي يعادل ثماني grams من الذهب عيار 21، انخفاضًا كبيرًا في قيمته السوقية مع بدء التعاملات اليومية.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47600 جنيه مصري للبيع، بينما سجل 47200 جنيه مصري للشراء.

مقارنة بأسعار أمس الخميس، التي تراوحت بين 48920 جنيهًا و48600 جنيه، فقد انخفض سعر البيع بمقدار 1320 جنيهًا، فيما هبط سعر الشراء بنحو 1400 جنيه.

تقلبات السوق العالمية والمحلية للأونصة

على الصعيد العالمي، سجلت أونس الذهب انخفاضًا في قيمته بالدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الأونس نحو 3895.75 دولارًا اليوم الجمعة.

هذا المستوى يمثل انخفاضًا قدره 83.08 دولارًا مقارنة بسعر أمس الخميس الذي بلغ 3978.83 دولارًا.

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عكست الأسعار المحلية هذه الحركة السلبية، مسجلة سعر أونس الذهب بالجنيه المصري عند 211505 جنيهات للبيع و209725 جنيهًا للشراء.

مؤشرات الدولار وأسعار العيارات الأخرى

تتزامن هذه الانخفاضات في الذهب مع تذبذبات طفيفة في سعر صرف العملة الأجنبية، حيث سجل سعر الدولار في البنك نحو 53.44 جنيه، بانخفاض 10 قروش مقارنة بيوم الخميس.

كما انخفضت أسعار الذهب عيار 18، لتصل إلى 5100 جنيه للبيع و5055 جنيهًا للشراء.

تستمر السوق في تتبع هذه التغيرات الدقيقة لتقييم الخسائر والأرباح المحتملة للمستثمرين في المعادن الثمينة.