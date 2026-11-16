تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع تزايد الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب في الصين، فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية تجاوز الإمدادات للطلب العالمي في الربع الأخير من العام.

شهدت أسواق النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار عند إغلاق تعاملات يوم الاثنين، حيث هبطت العقود الآجلة ل خام برنت بمقدار 3.40 دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.6% لتصل إلى 92.44 دولار للبرميل. وفي السياق ذاته، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعه بمقدار 2.84 دولار، بما يعادل 3.2%، ليتم تداوله عند مستوى 85.72 دولار للبرميل. يأتي هذا الهبوط نتيجة تعزيز المؤشرات على تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز ، مما عزز التوقعات بزيادة الإمدادات العالمية بشكل يعكس التوازن التدريجي بين العرض والطلب رغم المخاوف الجيوسياسية.

توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض المعروض

قادت وكالة الطاقة الدولية التوقعات السوقية بتسجيل سوق النفط العالمية فائضاً في المعروض خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى أن تعافي صادرات الشرق الأوسط سيتفوق على نمو الطلب العالمي. وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية 105 ملايين برميل يومياً خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يومياً عن الطلب المتوقع، وهو تحول جذري عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل عجز في المعروض.

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وفي إطار جهود استقرار الأسواق، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية من عملية السحب غير المسبوقة للنفط من احتياطيات الطوارئ لدى الدول الأعضاء، والتي تعهدت بها في مارس الماضي. وأوضحت أن 71 مليون برميل ستكون متاحة بحلول نهاية فبراير، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف مباشر لتخفيف نقص الإمدادات في السوق. وأشارت بيانات الوكالة إلى أن حجم النفط الخام المنقول عبر مضيق هرمز بلغ نحو 15 مليون برميل يومياً خلال عام 2025.

تأثير ضعف الطلب الصيني على السوق

تزايدت الضغوط الهبوطية على أسعار النفط بشكل كبير بفعل مؤشرات ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، وفقاً لآخر البيانات الصادرة. أظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، التي صدرت يوم الاثنين، انخفاض استهلاك المصافي خلال أكتوبر بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 8.1% على أساس سنوي. هذا التراجع في الاستهلاك، بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي والواردات، أدى إلى ارتفاع مخزونات الصين من النفط الخام بنحو 492 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

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وفي تحليله لأوضاع السوق، قال دينيس كيسلر، من شركة بي أو كيه فاينانشال، إن إمدادات النفط العالمية لا تزال مستقرة نسبياً، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحولها إلى سمة معتادة في الأسواق. وأشار أيضاً إلى أن الإنتاج الأمريكي يقترب من مستويات قياسية، مما يساهم في تعزيز المعروض العالمي. من ناحية أخرى، توقع بنك جولدمان ساكس، أمس الأحد، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر 2027، متوقعاً تأثير عودة فائض المعروض على السوق، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب.

مخاطر مضيق هرمز واجتماعات أوبك

أبقت الحوادث الجديدة التي استهدفت ناقلات النفط الضوء على استمرار المخاطر التي تهدد صادرات الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات قال إنها ناجمة عن اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز. كما اندلعت النيران في 6 ناقلات خلال حوادث مماثلة يومي الأحد والاثنين، فيما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير الإيراني. وأكد محللو بي إم آي، في مذكرة للعملاء، أن تعافي تدفقات الصادرات من تحالف أوبك+ لا يزال هشاً، في ظل استمرار تعرض الإمدادات بالمنطقة لمخاطر اضطرابات جديدة.

في خطوة أخرى لتقييم الوضع، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عقد اجتماع عبر الإنترنت يوم الاثنين لمناقشة مراجعتها للطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء في المنظمة وتحالف أوبك+ الأوسع. وشدد محللو بي إم آي على أن قيود الإنتاج والصادرات، إلى جانب التقلبات في علاوة المخاطر الجيوسياسية، ستظل العامل الأبرز في تحركات الأسعار إلى حين التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، مما يترك الأسواق في حالة من الانتظار والحذر.