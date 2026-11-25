تراجع سعر الأوقية العالمية إلى 3529 دولاراً وانخفاض الجنيه الذهب إلى 44560 جنيهاً يثيران موجة شراء جديدة في مصر وسط توقعات بفائدة الفيدرالي.

شهدت الأسواق المصرية والعالمية تحولات كبيرة في أسعار الذهب، حيث انخفضت الأوقية العالمية إلى نحو 3529 دولاراً، مما أدى إلى تراجع حاد في الجنيه الذهب ليصل إلى 44560 جنيهاً مصرياً، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستويات تقارب 5570 جنيهاً، بينما وصل سعر عيار 24 إلى 6366 جنيهاً وعيار 18 إلى 4774 جنيهاً، في وقت عززت فيه قوة الدولار الأمريكي وتوقعات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضغوط الهبوطية على المعدن الأصفر.

تراجع الأوقية العالمية وضغوط تشديد السياسة النقدية

سجلت الأوقية العالمية انخفاضاً بنحو 19 دولاراً، مواصلةً التحرك قرب مستوى 3500 دولار في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حيث فقدت الأوقية نحو 91 دولاراً خلال جلسة أمس الثلاثاء، متراجعة من مستوى 3639 دولاراً إلى 3548 دولاراً عند الإغلاق، بما يعكس استمرار الضغوط البيعية على المعدن النفيس، ولا تزال الأسعار تتحرك دون مستويات بداية الشهر، إذ يقل جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهاً عن مستوى 6160 جنيهاً المسجل مطلع نوفمبر، بتراجع يقارب 9.6 في المئة.

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كما تبتعد الأوقية بنحو 2097 دولاراً عن قمتها التاريخية البالغة 5626 دولاراً المسجلة في 29 يناير 2026، بانخفاض يقارب 37.3 في المئة، فيما يقل جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بنحو 2030 جنيهاً عن قمته البالغة 7600 جنيه، بتراجع يقارب 26.7 في المئة، ومنذ بداية عام 2026، تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 260 جنيهاً، بنسبة 4.5 في المئة، مقارنة بمستوى 5830 جنيهاً، فيما فقدت الأوقية نحو 789 دولاراً، بما يعادل 18.3 في المئة، مقارنة بمستوى 4318 دولاراً في بداية العام.

موجة شراء نشطة ونقص في توافر السبائك الذهبية

أسهمت موجة الهبوط الأخيرة في تنشيط حركة الشراء بالسوق المصرية، مع اتجاه شريحة واسعة من المواطنين إلى استغلال تراجع الأسعار لزيادة حيازاتهم من الذهب، سواء بغرض الادخار والاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، حيث أفاد الدكتور وليد فاروق، مدير "مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية"، بأن موجة الهبوط الأخيرة أسهمت في تنشيط حركة الشراء بالسوق المصرية، مع اتجاه شريحة من المواطنين إلى استغلال تراجع الأسعار لزيادة حيازاتهم من الذهب، سواء بغرض الادخار والاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية.

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وأضاف فاروق أن النشاط الشرائي لم يعد مقتصرًا على السبائك والجنيهات الذهبية، بل امتد بصورة واضحة إلى المشغولات، بالتزامن مع دخول السوق موسم ذروة الطلب، ما يعكس اتساع قاعدة المشترين واستمرار جاذبية الذهب لدى المواطنين رغم التقلبات السعرية، كما أشار إلى أن زيادة الطلب تسببت في نقص بعض منتجات السبائك لدى عدد من الشركات الكبرى، مع عدم توافر بعض الأصناف بصورة فورية، ولجوء الشركات إلى مد فترات التسليم لنحو أسبوع تقريباً، لاستيعاب حجم الطلب وتدبير المنتجات المطلوبة.

ارتفاع الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار المحلية

ارتفع الدولار الأمريكي في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، بما أضاف دعمًا محدودًا للأسعار المحلية، وخفف جزئيًا من تأثير تراجع الأوقية عالميًا، حيث صعد الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 54.51 جنيهاً للبيع مقابل 54.27 جنيهاً في إغلاق أمس، بزيادة 24 قرشاً، وفي بنك مصر إلى 54.43 جنيه من 54.27 جنيه بزيادة 16 قرشاً، وفي البنك التجاري الدولي إلى نحو 54.80 جنيه من 54.27 جنيه بزيادة 53 قرشاً، وتعكس هذه التحركات أهمية سعر الصرف في تحديد اتجاه الذهب محليًا، إذ لا تتوقف حركة الأسعار على التغيرات التي تشهدها الأوقية العالمية وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بتطورات الدولار أمام الجنيه.

بيانات التضخم ومواجهات المستثمرين المستقبلية

يتجه أنظار المستثمرين خلال تعاملات اليوم إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم اتجاهات التضخم، إلى جانب التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثالث، كما أن توقعات الأسواق تجاوزت احتمال 95 في المئة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، بما يعكس تحولًا واضحًا في تسعير المستثمرين لمسار السياسة النقدية، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تميل إلى التيسير النقدي.