انهيار أسعار الذهب إلى 3866 دولاراً تحت ضغط التضخم الأميركي

سجل الذهب أدنى مستوى له في أسبوعين عند 3866 دولاراً للأونصة، متراجعاً بنسبة 3% بسبب تشديد توقعات الاحتياطي الفيدرالي وزيادة الدولار.

تواصلت خسائر أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين، وسط ضغط مباشر من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي وتزايد التوقعات حول تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأميركي. وقد انخفضت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنحو 3% ليصل سعر الأونصة إلى 3866.08 دولار، مما يمثل أدنى سعر له منذ يوم 4 نوفمبر.

تفاصيل الانخفاض وآليات السوق

خلال جلسة التداول هذه، لامس الذهب مستوى 3860 دولاراً قبل أن يستقر عند 3866.08 دولار للأونصة، في حركة تعكس فقدان المستثمرين للثقة في القيمة الاحتياطية للأصل. كما تأثر العقد الآجل للذهب تسليم ديسمبر بتراجع حاد، حيث انخفضت قيمته بنسبة 3.20% ليصل إلى 3872.60 دولار للأونصة، مما يؤكد استمرار الضغط الهابط على السوق.

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تحليلات أولي هانسن وسكسو بنك

صرح أولي هانسن، المحلل الخبير لدى سكسو بنك، بأن تراجع الذهب كان بهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي المقارب لـ3970 دولاراً، في ظل تركيز كبير من المستثمرين على استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وأشار هانسن إلى أن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية لعبت دوراً محورياً في دفع الأسعار نحو هذا الهبوط الحاد.

بيانات التضخم وتأثيرها على الفائدة

أوضح أولي هانسن أن صدور بيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات عزز التكهنات بإمكانية قيام اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر. ورغم التراجع الحاد الأخير في أسعار الطاقة الذي قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن الأسواق تركز حالياً على البيانات الأحدث التي جاءت بقوة.

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مواقف المستثمرين ومستقبل الاحتياطي الفيدرالي

كانت البيانات الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء قد كشفت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، وهو ما دفع الدولار إلى تسجيل أعلى مستوى له في 19 شهراً. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـCME، تقدر الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر عند 89%، بينما ارتفعت احتمالات زيادة أكبر بواقع 50 نقطة أساس إلى 11%، بعدما كانت عند صفر قبل صدور هذه البيانات.

التأثير المباشر على جاذبية المعدن النفيس

يعمل ارتفاع أسعار الفائدة سلباً على جاذبية الذهب كونه أصلًا لا يدر عائداً مالياً مباشراً، في حين يمثل صعود الدولار ضغطاً إضافياً كبيراً على المعدن النفيس. هذا الارتفاع في قيمة العملة الأميركية يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يقلل من الطلب العالمي ويوسع الهوة بين السعر الحالي ومستويات الدعم السابقة.

التطلعات نحو بيانات الجمعة القادمة

تتجه أنظار المستثمرين والمحللين حالياً نحو بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غداً الجمعة، بحثاً عن إشارات جديدة يمكن أن تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية الأميركية بدقة. ستعطي هذه البيانات القادمة صورة أوضح عن استمرار الضغوط التضخمية أو اتجاهها نحو الانحسار، مما سيحدد الاتجاه المستقبلي لسعر الذهب وعملات العملات الرئيسية.