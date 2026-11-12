انهيار مبنى سكني في نيويورك يرفع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى و19 جريحا

عثرت إطفاء نيويورك على ضحايا جدد إثر انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في بروكلين يوم 12 نوفمبر، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين وسط عمليات إنقاذ معقدة.

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، يوم الخميس 12 نوفمبر، عن العثور على مزيد من الضحايا جراء الانهيار المفاجئ لمبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق، وهو الحادث الذي رفع الحصيلة النهائية للقتلى إلى ثمانية أشخاص على الأقل. وقد أسفر هذا الحدث المأساوي عن إصابة 19 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، مما استدعى تحركا واسعا للفرق المختصة في حي فلاتبوش الواقع في منطقة بروكلين. وتواصل العمليات الإنقاذية المضنية وسط الأنقاض المحيطة بالموقع، حيث تعمل الفرق على البحث عن أي ناجين محتملين أو رفات في ظل استمرار حالة الطوارئ التي أعقبت الكارثة.

تفاصيل الانهيار وآليات الاستجابة الطارئة

استدعى انهيار المبنى السكني في منطقة فلاتبوش بروتوكولات الاستجابة الطارئة، حيث تم نشر حوالى 250 عنصر إطفاء وإنقاذ إلى موقع الكارثة مباشرة بعد وقوع الحدث يوم الأربعاء. ووصف الشهود المشهد بأن الدوي الذي رافق انهيار الجدران كان يشبه صوت انفجار قنبلة، مع سماع صرخات أشخاص محتجزين تحت الأنقاض. وأشار شاهد عيان تم التعرف عليه باسم أنتوني فقط لقناة بيكس11 نيوز إلى تفاصيل اللحظة الحاسمة التي شهدتها المنطقة، مؤكدا أن الضجيج الهائل كان مفاجئا وخطيرا. وتعمل فرق الإطفاء وسط حطام غير مستقر، مما يعقد عمليات البحث ويزيد من خطر انهيارات ثانوية قد تودي بحياة المنقذين أو الضحايا.

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موقف المسؤولين ومعلومات عن الضحايا

أكد مفوض إدارة المباني في مدينة نيويورك، أحمد التيجاني، في مؤتمر صحافي عُقد ليل الأربعاء، أن المبنى انهار فوق موقع بناء مجاور، مما زاد من تعقيد المشهد. وأوضحت مفوضة إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، ليليان بونسيغنور، للصحفيين أنها لا تعرف عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين أو مفقودين في موقع الانهيار، مشيرة إلى أن عملية البحث ستكون مطولة جداً. وقد أكدت أن من بين الجرحى سبعة أطفال، مما أثار قلقا واسعا في الأوساط المحلية والدولية. وأشار رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، خلال زيارته للموقع، إلى أن الظروف الأمنية كانت خطرة بسبب الفجوات العميقة تحت السطح، مما جعل التعامل مع الحطام أمرا بالغ الصعوبة.

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التداعيات الأمنية ومستقبل التحقيق

تسعى السلطات المحلية إلى فهم الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا الانهيار المميت، مع التركيز على العلاقة بين المبنى السكني ومنطقة البناء المجاورة التي ذكرت تقارير أنها تضررت من التأثير المباشر. ومن المقرر أن تستمر فرق التفتيش في تحليل الهياكل المحيطة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة، حيث إن عدم استقرار الأرض والحطام يمثل تهديدا مستمرا. وستخضع عمليات الإزالة وإعادة التأهيل لمراقبة صارمة من قبل إدارة المباني لضمان سلامة المجتمع المحيل. وستقوم الجهات المختصة بنشر تقرير شامل عن ظروف الانهيار ومدى التزام المالكين ب معايير السلامة قبل وقوع الحادث. وتظل أولوية العمل الآن هي إتمام البحث عن المفقودين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى الـ 19 حتى يستقر وضعهم الصحي.