انهيار كتلة رملية في دير البلح يودي بحياة خمسة فلسطينيين

موت خمسة أشخاص بينهم أطفال جراء انهيار رملية في دير البلح وسط غزة، وسط تحذيرات الدفاع المدني من مخاطر الخيام قرب المنحدرات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

أودت فاجعة إنسانية جديدة بحياة خمسة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، إثر انهيار كتلة رملية ضخمة فوق خيام مؤقتة كانت تؤوي نازحين. تعكس هذه الحادثة الدامية المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الآلاف من النازحين الذين يعيشون في ظل غياب تام لأماكن الإيواء الآمنة، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير مع دخول فصل الشتاء واستمرار القصف والدمار في القطاع.

تحذيرات الدفاع المدني من مخاطر الانهيارات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة بشكل صريح من تزايد المخاطر الناتجة عن انهيار الكتل الرملية والتربة غير المستقرة في مختلف المناطق، لا سيما تلك التي أقيمت فيها خيام النازحين بالقرب من المنحدرات الجبلية والتجمعات الترابية الضخمة. وأشارت المديرية إلى أن هذه الكارثة قد تزداد حدة مع هطول الأمطار الغزيرة وتأثر القطاع بالمنخفضات الجوية المتكررة، مما يجعل التربة أكثر هشاشة وقدرة على الانهيار المفاجئ دون سابق إنذار، مما يهدد الأرواح بشكل مباشر.

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة أن الحادثة المأساوية التي وقعت في دير البلح تمثل فاجعة إنسانية كبيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لتوفير أماكن إيواء آمنة ومستقرة للنازحين. ودعت المديرية المواطنين بشكل خاص إلى إبعاد خيامهم عن المواقع المهددة بالانهيار، محذرة بشدة من إقامة الخيام الجديدة أو البقاء بالقرب من الكتل الرملية المرتفعة، لا سيما خلال فترات تساقط الأمطار التي تزيد من وزن التربة وتقلل من تماسكها.

دعم رسمي للتحرك الدولي ومساءلة الاحتلال

في أعقاب الحادثة، حذر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة وشيكة قد تطال الآلاف، نتيجة احتمال انهيار عشرات المباني المتصدعة فوق رؤوس ساكنيها الحاليين. وأكد أن استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية العمرانية في القطاع تشكل تهديداً مستمراً، مشدداً على تحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الكارثة الإنسانية واستمرار جرائم الاحتلال في حق المدنيين.

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استنكرت الجهات الرسمية الفلسطينية ما وصفته بالتخاذل الواضح من قبل اللجنة الوطنية المعنية بإدارة شؤون القطاع في غزة، داعية إلى محاسبتها. ووجهت نداءً عاجلاً ومكثفاً إلى المؤسسات الدولية والجهات المعنية دولياً للتحرك الفوري والضغط من أجل فتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن إصدار البيانات والتعليقات السياسية لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وأن المطلوب هو تحرك عملي وميداني على المستويين المادي والمعنوي لإنقاذ الأرواح.

تدهور ظروف المعيشة مع دخول الشتاء

تأتي هذه الفاجعة المؤلمة في وقت يواجه فيه النازحون في قطاع غزة ظروف إيواء بالغة الصعوبة، حيث تضطر أعداد كبيرة جداً منهم إلى السكن في خيام ومناطق غير مهيأة تماماً، تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من الأمطار القارصة والبرد الشديد، فضلاً عن مخاطر الانهيارات الأرضية المستمرة. وتشكل هذه الظروف غير الآمنة عبئاً إضافياً على النازحين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم نتيجة الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والسكنية.

تتفاقم المخاطر البيئية والإنسانية بشكل كبير مع دخول فصل الشتاء، إذ تزيد الأمطار من هشاشة الأراضي والتجمعات الرملية، مما يجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة. فيما تشكل المباني التي تضررت بفعل القصف والعدوان المستمر تهديداً إضافياً وخطيراً لحياة السكان، لا سيما مع استمرار وجود عائلات داخل مبانٍ متصدعة أو في محيطها المباشر، دون وجود حلول جذرية أو مخابئ آمنة تحميهم من الكوارث الطبيعية والبشرية.