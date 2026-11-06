انهيار أسواق التكنولوجيا العالمية إثر نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على قطاع الذكاء الاصطناعي

تسجل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى انهياراً حاداً في قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية وسط مخاوف من تباطؤ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.

شهدت الأسواق المالية العالمية انهياراً حاداً في قيمة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تراجعت قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات في أعقاب فوز الحزبين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد أثار هذا الفوز مخاوف جدية لدى المستثمرين حول احتمالية إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ، مما دفعهم لسحب رؤوس أموالهم من القطاع التقني بسرعة كبيرة. وقد شملت الخسائر كلاً من الشركات الأمريكية الكبرى والمؤسسات التقنية الآسيوية الرائدة، في ظاهرة تعكس حساسية الأسواق للسياقات السياسية والتنظيمية المستقبلية.

آليات الانهيار وتأثير الانتخابات على ناسداك

سجل مؤشر ناسداك المركب، الذي يعتمد بشكل رئيسي على أداء شركات التكنولوجيا، انخفاضاً حاداً بنسبة تجاوزت 5.5 في المئة، متسبباً في خسائر تصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 1.9 تريليون جنيه إسترليني من قيمته السوقية الإجمالية. وقد جاءت هذه الخسائر وفقاً لبيانات وكالة داو جونز، التي أشارت إلى أن هذا الانهيار يمثل أسوأ يوم للمؤشرات منذ عام 2025، مما يعكس عمق التأثير السلبي للنتائج السياسية على الثقة الاستثمارية. وقد ركزت الحملات الانتخابية السابقة بشكل مكثف على ضرورة إبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وهو ما أحدث صدمة للسوق وتراوحت التوقعات بين تخفيض العوائد المتوقعة أو زيادة التكاليف التنظيمية.

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ردود فعل المستثمرين ومواقف الجهات المعنية

استجابت الأسواق بشكل فوري ومباشر لنتائج الانتخابات، حيث أظهر المستثمرون تخوفاً شديداً من جدوى الإنفاق الضخم الحالي على بنية الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إعادة تقييم جذرية لمخاطر القطاع. ويرى محللون أن فوز الديمقراطيين قد يعني فرض لوائح أكثر صرامة على شركات التقنية الكبرى، مما يهدد النموذج الاقتصادي القائم على التطور السريع وغير المقيد. كما أشارت التقارير إلى أن مخاوف تباطؤ الذكاء الاصطناعي ليست مقصورة على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل الشكوك حول استدامة العوائد المالية لهذه الاستثمارات العملاقة في ظل بيئة سياسية متغيرة.

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تأثير مباشر على الشركات الآسيوية والرائدة

في آسيا، شهدت المؤشرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا تراجعات حادة خلال صباح يوم الجمعة، حيث تأثرت بشكل مباشر الأسهم الخاصة بالشركات المصنعة لرقائق الكمبيوتر والمعدات الداعمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6 في المئة في بداية التداولات، مع خسارة أسهم شركة كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة أكثر من 12.6 في المئة. وفي المقابل، تراجعت أسهم منافستها اليابانية طوكيو إلكترون بنسبة 9.5 في المئة، مما يعكس انتشار الهلع في سوق المعدات التقنية عبر الحدود الآسيوية.

خسائر كبرى في عمالقة الرقائق الكورية

لم تسلم الشركات الكورية الجنوبية من موجة البيع العارمة، حيث انخفض سهم شركة إس كيه هاينكس لصناعة الرقائق بأكثر من 11.5 في المئة، مما يؤكد حساسية سلسلة التوريد العالمية للتحولات السياسية في الولايات المتحدة. وتراجع سهم شركة سامسونج الشهيرة بنحو 10 في المئة، في خطوة تؤكد أن المخاوف من تباطؤ الابتكار التقني وتأثيراته المالية تشمل كل حلقات الإنتاج بدءاً من التصنيع وحتى التسويق. وتظهر هذه الأرقام الملموسة أن الثقة في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي قد اهتزت بشكل كبير، مما يضع ضغطاً هائلاً على قادة الشركات لتبرير استثماراتاتهم الضخمة أمام المساهمين والجهات الرقابية المحتملة.