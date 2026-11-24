محاولة توثيق تفاصيل انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين بالإسكندرية، والذي اسفر عن إصابة 4 أشخاص، وسط جهود مكثفة للحماية المدنية لإخلاء الموقع.

أسفر انهيار أجزاء من مبنى سكني مكون من 4 طوابق في منطقة العطارين بمدينة الإسكندرية، عن وقوع 4 إصابات، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها المستمرة لأعمال البحث والإنقاذ وتأمين الموقع. وقد تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف فورًا لاستقبال المصابين ونقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فورياً.

تفاصيل الانهيار والبنية الهندسية

كشفت المعاينات الأولية التي أجراها خبراء السلامة العامة عن انهيار الطابقين الثالث والرابع من المبنى بالكامل، بينما بقي الطابقان الأول والثاني في حالة هيكلية صالحة رغم تعرضهما لضرر. وقد كان يوجد سكان داخل العقار وقت وقوع الكارثة، مما زاد من حدة المخاوف حول احتمالية وجود مزيد من المصابين داخل الركام.

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كانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الإسكندرية قد تلقت بلاغاً عاجلاً يفيد بسقوط أجزاء من العقار السكني. وعلى الفور، تم توجيه جميع الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع التداعيات الخطيرة لهذا الانهيار.

تفاعل الجهات التنفيذية والموقف الرسمي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أيمن عطية، على سرعة استجابة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتحرك نحو موقع الكارثة. وقد تم تكثيف الجهود الميدانية لتأمين محيط العقار ومنع أي تجمعات قد تعرقل عمليات الإنقاذ، مع الحرص الشديد على الحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين المنطقة المحيطة.

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استمر العمل في نقل المصابين إلى المستشفيات المتخصصة، حيث تم استقبال الحالات الأربع بواسطة ثلاث سيارات إسعاف تم توجيهها خصيصاً لهذا الغرض. وتباين حالتهم الصحية بين الإصابات البليغة والمعتدلة، فيما تتابع الفرق الطبية حالتهم بدقة لضمان تعافيهم.

الوضع الحالي ومستقبل التحقيق

ولا تزال فرق الحماية المدنية تنجح في إجراء عمليات بحث متأنية داخل الأنقاض للكشف عن أي ناجين محتملين، مع اتخاذ كافة التدابير الهندسية اللازمة لمنع مزيد من الانهيارات. وتعمل الجهات المعنية حالياً على تقييم الأضرار المادية والبشرية بدقة، في ظل انتظار نتائج التحقيقات الرسمية حول أسباب هذا الانهيار.