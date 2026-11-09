انهيار كتلة رملية في دير البلح يرفع سقف المطالب بإسكان عاجل في غزة

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعزي ضحايا الانهيار في دير البلح وتشدد على ضرورة إدخال مستلزمات الإيواء فورا كحالة طوارئ إنسانية ملحة.

أعرب الدكتور علي شعت، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة ، عن تعازيه العميقة وصادق مواساته لأسر ضحايا المأساة الأخيرة التي وقعت في مدينة دير البلح. جاء ذلك عقب انهيار كتلة رملية ضخمة طالت خيام المأوى الخاصة بالنازحين، مما أسفر عن وقوع إصابات وعدد من القتلى في صفوف المدنيين.

تحذيرات اللجنة من حالة الطوارئ الإنسانية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن هذه الفاجعة الجديدة تأتي كدليل إضافي وصارخ على أن أزمة الإيواء في قطاع غزة لم تعد تحتمل أي نوع من التأجيل أو المماطلة. وصف شعت الوضع الحالي بأنه تحول إلى حالة طوارئ إنسانية حرجة، تستدعي على الفور تدخلا عاجلا ومسؤولا من قبل كافة الجهات المعنية.

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وجّهت اللجنة النداءات بضرورة حماية الأرواح التي هي في خطر داهم، وتوفير مآوى آمنة وكريمة للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية.强调了保护生命的重要性，并为受灾家庭提供安全、有尊严的住所是当务之急。

مطالب بتسريع إمدادات الإيواء والتصريف

دعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في بيان رسمي، إلى تكثيف الجهود وتحسين آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين والوسطاء الإنسانيين. كما شددت على أهمية التعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تسهيل إجراءات الدخول والإخلاء وإيصال المساعدات اللازمة.

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وطالبت اللجنة بشكل خاص بضمان إدخال مستلزمات الإيواء ومستلزمات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بتصريف المياه الملوثة أو الراكدة. وأكدت أن هذا الدخول يجب أن يتم بصورة عاجلة ودون أي تأخير إضافي قد يكلف المزيد من الأرواح أو يفاقم معاناة العائلات النازحة.

تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية ملموسة

شدد بيان الدكتور علي شعت على ضرورة العمل الجاد لترجمة التعهدات الإنسانية التي يتم الإدلاء بها إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع. ويجب أن تساهم هذه الإجراءات بشكل فعلي في حماية حياة المواطنين وتقليل المعاناة اليومية التي يعيشونها في ظل الظروف الصعبة.

وأوضحت اللجنة أن الهدف النهائي من هذه الخطوات العاجلة هو تحسين ظروف معيشة الأسر المتضررة، وضمان توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. وأكدت أن عدم الاستجابة السريعة لهذه المطالب يعتبر إهمالا للمسؤولية الإنسانية تجاه المدنيين.

دعاء بشفاء الجرحى وحفظ أهل غزة

في ختام بيانه، دعا الدكتور علي شعت الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. كما سأل المولى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى صحتهم وسلامتهم.

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واختتم البيان بدعوة الأمة الإسلامية إلى تأليف القلوب ودعم جهود الإغاثة، متمنيا أن يحفظ الله أهلنا في قطاع غزة من كل سوء، وأن يرفع عنهم البلاء والعناء. وشدّد على أن هذه المأساة يجب أن تكون محفزاً للدفع بعجلة العمل الإنساني قدماً نحو الأمام.