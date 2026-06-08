اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات والمكونات المحلية في مصر

تستعرض هذه المقالة استراتيجية الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات والمكونات المحلية، بما في ذلك الحوافز المقدمة والتركيز على السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى في الشمول الاقتصادي ومشروعات الحياة الكريمة.

صرح خالد سعد، الأمين العام لرابطة صانعي السيارات، في مقابلة على برنامج Economy 24 بالقناة الأولى اليوم الاثنين، بأن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بالموردين المحليين كمكمل لجهودها السابقة لدعم صناعة السيارات ، مشيرًا إلى أن الاهتمام كان يركز سابقًا على المصانع المنتجة للسيارات فقط دون وضع أهداف واضحة لمصنعي المكونات.

وأضاف أن الدولة أدركت ضرورة تقديم حوافز لمصنعي المكونات المحلية مع ربطها بأهداف إنتاجية محددة لزيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق توطين أعلى. وأوضح أن مفهوم المكون المحلي أوسع من مجرد التصنيع، حيث يشمل تعزيز التبادل التجاري والصناعي وزيادة الصادرات وجذب العملة الأظبية لدعم الاقتصاد.

وذكر أن التوجه العالمي يتجه نحو السيارات الكهربائية التي تشكل نسبة تصل إلى 60% من إنتاج بعض الدول wie تنتج 30 مليون سيارة سنويًا، مؤكدًا أن مصر تدرك فوائد دعم هذه الصناعة التي توفر فوق 60% من تكاليف التشغيل للمستخدم. وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تربط الحوافز بمعدلات إنتاج فعلية محددة للالتزام بتحقيق مستهدفات كمية ونوعية.

من ناحية أخرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح حزمة الحوافز، بما فيها حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه لكل زيادة 1% في المكون المحلي فوق 35% لكل سيارة، ورد قيمة الأراضي للمصانع الجديدة في مناطق أولوية مع تحقيق مستهدفات إنتاجية، بهدف تعزيز التوطين وجذب الشركات العالمية مع التركيز على السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. في سياق آخر، وقع بنك الإسكندرية memoranda تفاهم لتعزيز الشمول الاقتصادي وفرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكدت وزيرة الإسكان على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعات حياة كريمة وفق معايير الجودة والكفاءة





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