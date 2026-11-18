اوراسكوم تشييد تسجل صافي ربح يصل إلى 218 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2026 مع نمو قوي في الإيرادات وتوقيع عقود جديدة بقيمة 7.1 مليار دولار.

حققت شركة اوراسكوم تشييد بي إل سي نمواً قوياً في نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 95.9% على أساس سنوي. جاء هذا النمو بالتزامن مع زيادة ملحوظة في الإيرادات التشغيلية وتحسن الأرباح التشغيلية، ليصل إجمالي صافي الربح خلال هذه الفترة إلى 218 مليون دولار مقارنة بـ 111.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

نمو الأرباح التشغيلية والعقود الجديدة

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع إيرادات التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 39.5%، لتسجل 4.78 مليار دولار. وصعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 333.1 مليون دولار بنمو بنسبة 64.9%، فيما تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى 7% مقابل 5.9%. وفي الربع الثالث المنفرد، ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.5% إلى 1.8 مليار دولار، مع قفز صافي الربح العائد للمساهمين إلى 102.7 مليون دولار.

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على مستوى العقود الجديدة، سجلت الشركة زيادة بقيمة العقود بلغت 90.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لتصل إلى 7.1 مليار دولار، وترتفع إلى 8.3 مليار دولار عند إضافة حصة الشركة البالغة 50% في مجموعة بي إس آي إكس. كما بلغت قيمة العقود الجديدة خلال الربع الثالث وحده نحو 2.3 مليار دولار، مما يعكس نشاطاً مكثفاً في توقيع الاتفاقيات.

المحفظة الجغرافية ومشاريع البنية التحتية

سجلت محفظة المشروعات تحت التنفيذ لدى اوراسكوم تشييد مستوى قياسياً بلغ 11.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 34.3% على أساس سنوي. وعند إضافة حصة الشركة البالغة 50% في مجموعة بي إس آي إكس، ترتفع المحفظة الإجمالية إلى 15 مليار دولار. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية حصة كبيرة حيث تضاعفت المحفظة هناك لتصل إلى 4.8 مليار دولار، بما يمثل 41.7% من إجمالي المحفظة.

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أما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فبلغت حصتها نحو 6.77 مليار دولار، موزعة بين مصر بنسبة 38.8%، والسعودية 8.8%، والإمارات 8%. واستحوذ قطاع البنية التحتية على 81.4% من إجمالي محفظة المشروعات، مدعوماً بالنمو في مشروعات مراكز البيانات التي تجاوزت قدرتها 2 جيجاواط، مما يظهر تركيزاً استراتيجياً على القطاعات الحيوية.

المشاريع الاستثمارية والطاقة المتجددة

حققت الشركة إغلاقات مالية لمشروع محطة طاقة الرياح في رأس شقير بمصر بقدرة 900 ميجاواط بنظام البناء والتملك والتشغيل، مما يرفع إجمالي قدرة الشركة كمطور لمشروعات طاقة الرياح إلى 1.8 جيجاواط. كما واصلت الشركة التقدم في تشغيل مشروع Wave لمعالجة مياه البحر في أبوظبي، في حين تلقت المجموعة توزيعات نقدية بقيمة 6.1 مليون دولار من قطاع الاستثمارات التشغيلية.

وساهم قطاع مواد البناء والتشغيل والصيانة بنحو 15.3 مليون دولار في صافي أرباح المجموعة خلال الفترة. وفيما يتعلق بالتطورات المؤسسية، تتوقع اوراسكوم تشييد إتمام عملية الاندماج المقترحة مع شركة OCI N.V. خلال ديسمبر 2026. وقد وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال وتخصيص 97.2 مليون سهم جديد لصالح OCI، على أن يتم إصدار الأسهم وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية بتاريخ 24 نوفمبر 2026.