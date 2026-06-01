بابا الإسكندرية يفتتح عرض فيلم «القدس الثانية» يوثق تاريخ دير المحرق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهي المناسبة التي تحظى بمكانة روحية وتاريخية خاصة لدى المصريين. قيمة روحية وتاريخية وفي هذا السياق، يفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البانوراما الخاصة بتاريخ دير السيدة العذراء المُحرق، وذلك على هامش فاعليات عرض فيلم «القدس الثانية»، الذي يوثق التاريخ الروحي والأثري للدير ودوره البارز في مسار رحلة العائلة المقدسة بأرض مصر. شارك في الفاعليات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث استعرضت البانوراما المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها الدير، والذي يعد من أهم المزارات القبطية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

شارك في الفاعليات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث استعرضت البانوراما المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها الدير، والذي يعد من أهم المزارات القبطية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة. البابا تواضروس والأساقفة يوقعون وثيقة فيلم القدس الثانية تخليدًا لتاريخ دير المحرق





