بابا الإسكندرية يزور البرلمان الكرواتي ويشيد بدور مصر في العمل المسكوني .. صور

بابا الإسكندرية يزور البرلمان الكرواتي ويشكر على الدعم في العمل المسكوني .. صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مقر البرلمان الكرواتي، وذلك في إطار زيارته الحالية لكرواتيا التي بدأت أمس الأول. كان في استقبال قداسته جوردان ياندروكوفيتش رئيس البرلمان الذي رحب بضيفه، مشيرًا إلى أن الجالية القبطية في كرواتيا، رغم قلة عددها، تُعد ‘جزءًا مهمًا من عائلتنا المسيحية’ وأعرب عن تقديره لكرواتيا لدعم قداسة البابا لل عمل المسكوني .

علاقات ودية ممتازة وأثنى’جوردان ياندروكوفيتش’ على العلاقات الممتازة والودية بين كرواتيا ومصر، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لمصر نهاية العام الماضي، للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ومن جانبه قدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، وتناول التحديات الراهنة والعلاقات مع سائر الجماعات المسيحية. كما أشار إلى الاحتفال الذي أُقيم أمس بمناسبة’يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية. مفتي كرواتيا يرحب بزيارة البابا تواضروس ..

وأعرب قداسته عن سعادته بالقداس الذي صلاه أمس، بمشاركة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا، الذين جاء للاطمئنان عليهم وافتقادهم





