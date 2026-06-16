باراك أوباما: الاتفاق النووي مع إيران لن يختلف اختلافًا جوهريًا عن اتفاق عام 2015

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن الاتفاق النووي الذي سيبرمه دونالد ترامب مع إيران إن تحقق، لن يختلف اختلافًا جوهريًا عن اتفاق عام 2015 الذي وقعه مع طهران بعد عامين من المفاوضات وهو الاتفاق نفسه الذي انتقده ترامب وتراجع عنه.

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن الاتفاق النووي الذي سيبرمه دونالد ترامب مع إيران إن تحقق، لن يختلف اختلافًا جوهريًا عن اتفاق عام 2015 الذي وقعه مع طهران بعد عامين من المفاوضات وهو الاتفاق نفسه الذي انتقده ترامب وتراجع عنه.

وقال أوباما في مقابلة مع ABC : من المشكوك فيه أن يكون أي اتفاق سيبرم مختلفًا اختلافًا جوهريًا، أو أن يُمثل تحسنًا ملحوظًا عن الاتفاق الذي أبرمناه في البداية، والذي كان ساريًا لفترة طويلة قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة وتمزقه. وأضاف أوباما: لذا، آمل أن يتوقف القصف وأن يتوقف معاناة الناس العاديين نتيجة للحرب، وعندها، يذكرنا هذا بأن فكرة اللجوء إلى القوة أو القصف لحل العديد من مشاكل السياسة الخارجية المعقدة قد تبدو مغرية أحيانًا، لكن الحقيقة هي أن التريث واستكشاف سبل الدبلوماسية واستنفاد جميع الخيارات المتاحة للتوصل إلى اتفاقيات لا تحل المشكلة بالكامل، بل تحل 80% أو 90% منها، مع تجنب اللجوء إلى الحرب.

وقال أوباما أيضاً: قد يظن المرء أننا استوعبنا هذا الدرس الآن، لكن يبدو أننا نضطر بين الحين والآخر إلى إعادة تعلمه. وكشفت مصادر مطلعة لموق





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باراك أوباما الاتفاق النووي إيران دونالد ترامب اتفاق عام 2015

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