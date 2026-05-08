باريس سان جيرمان وأرسنال يتواجهان في النهائي المثير لدوري أبطال أوروبا 2026

يتأهل باريس سان جيرمان وأرسنال إلى النهائي بعد مواجهات مثيرة في الدور نصف النهائي، حيث يواجهان بعضهما البعض في مباراة حاسمة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بعدما اكتمل طرفا المباراة النهائية بتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي و أرسنال الإنجليزي عقب مواجهتين مثيرتين في الدور نصف النهائي .

ونجح باريس سان جيرمان في حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعدما تخطى بايرن ميونخ الألماني في مواجهة قوية شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة. وقدم الفريق الفرنسي أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، حيث تعامل لاعبوه بتركيز كبير مع ضغط بايرن ميونخ، ليحجز الفريق مقعده في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2025. وفي المباراة الأولى، قدم باريس سان جيرمان أداءً متميزًا حيث افتتح عثمان ديمبيلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ليمنح فريقه أفضلية مهمة أربكت حسابات أصحاب الأرض.

وفي المقابل، حاول بايرن ميونخ العودة في النتيجة، ونجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع، لكن الهدف لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق الألماني من توديع البطولة. وعلى الجانب الآخر، واصل أرسنال كتابة فصل جديد في تاريخه الأوروبي، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تفوقه على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم الفريق الإنجليزي مواجهة الإياب بالفوز بهدف دون رد، سجله النجم الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ليقود فريقه إلى النهائي القاري بعد غياب طويل. ويعد هذا التأهل هو الثاني في تاريخ أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والأول منذ موسم 2005-2006، عندما خسر اللقب أمام برشلونة، ليعود الفريق اللندني إلى المشهد الختامي بعد نحو 20 عامًا باحثًا عن أول ألقابه في البطولة.

كما عزز أرسنال مكانته بين الأندية الإنجليزية الأكثر وصولًا إلى نهائي دوري الأبطال، ليصبح سادس فريق إنجليزي يبلغ المباراة النهائية أكثر من مرة. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 يوم 30 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية المباراة النهائية المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه المباراة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم الرياضي الحالي، حيث تجمع بين فريقين قويين يتمتعان بأفضل اللاعبين في العالم، مما يضمن مشاهدة مثيرة ومليئة بالإثارة.

كما أن هذا النهائي يمثل فرصة ذهبية لكل من باريس سان جيرمان وأرسنال لتحقيق أول لقب لهما في البطولة، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق حلمهما في رفع الكأس الأهم في كرة القدم الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم لمشاهدة هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي سيجمع بين أفضل النجوم في العالم، مما يضمن مشاهدة لا تنسى





