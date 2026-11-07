باكستان ترسل رائد فضاء لمهمة شنتشو-24 الصينية

وكالة الفضاء المأهول الصينية تعلن مشاركة رائد فضاء باكستاني في مهمة شنتشو-24 كأخصائي حمولة، في أول رحلة مشتركة للبرنامج الصيني.

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصين ية رسمياً عن انضمام رائد فضاء من باكستان إلى طاقم مهمة شنتشو-24 الفضائية، حيث سيؤدي دور أخصائي حمولة خلال الرحلة المدارية المحددة.

تفاصيل المشاركة الباكستانية في شنتشو-24

أكدت الوكالة الصينية في بيان صادر اليوم السبت أن هذا الحدث التاريخي يمثل الخطوة الأولى لتعاون فضائي مشترك بين البلدين في برنامج الرحلات المأهولة.

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من المقرر أن يعود رائد الفضاء الباكستاني إلى سطح الأرض باستخدام مركبة شنتشو-23، وذلك بعد إتمامه لرحلة قصيرة في المدار، مما يعكس التخطيط الدقيق لسير العمليات الفضائية.

أول رحلة مشتركة في تاريخ البرنامج الصيني

صرح مراسل وكالة شينخوا بأن هذه المهمة ستصبح أول رحلة مشتركة في تاريخ برنامج الفضاء المأهول الصيني تجمع بين رواد فضاء صينيين وأجانب من دول أخرى.

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تستند هذه الشراكة إلى اتفاقية تعاون موقعة بين بكين وإسلام آباد في فبراير 2025، والتي تشمل تحديد معايير اختيار رواد الفضاء وتدريبهم والمشاركة في المهمات.

آلية التدريب والاختيار في إسلام آباد

تتضمن الخطة الموقعة انتخاب رائدي فضاء باكستانيين احتياطيين، حيث سيقوم أحدهما بالمشاركة الفعلية في المهمة المأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية، بينما يبقى الآخر في دور الدعم.

يجب على المرشحين اجتياز جميع مراحل التدريب المعقدة والنجاح في التقييمات الرسمية قبل الانطلاق نحو الفضاء، لضمان تأهيلهم الكامل للمهام المطلوبة.

آفاق التعاون الصيني الباكستاني المستقبلي

يؤكد هذا التعاون على التزام الجانبين بتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم الفضاء من خلال تبادل الخبرات التقنية والدعم اللوجستي المتبادل.

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تمثل هذه الخطوة منعطفاً جديداً في الشراكات الدولية للصين، وتوسع نطاق مشاركتها في المشاريع الفضائية العابرة للحدود مع الدول الصديقة.