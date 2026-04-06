باكستان: إغلاق مبكر للأسواق والمطاعم في إقليمين للحد من استهلاك الطاقة

أصدرت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا و بلوشستان في باكستان أوامرهما بإغلاق شامل للأسواق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى قاعات الأفراح والمطاعم، وذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة. جاءت هذه الإجراءات بعد صدور قرارات حكومية تهدف إلى دعم قطاع الطاقة والحد من التداعيات ال اقتصاد ية الناجمة عن الأزمات العالمية.

وقد أعلنت قناة جيو الباكستانية عن هذه التطورات، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا أصدر توجيهاته بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والمنشآت التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي. كما شملت الأوامر إغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة العاشرة مساءً، مع الإبقاء على خدمات التوصيل إلى المنازل لضمان تلبية احتياجات المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق قاعات الأفراح ومراكز تنظيم الفعاليات في تمام الساعة العاشرة مساءً في جميع أنحاء الإقليم.\من ناحية أخرى، أعلنت حكومة إقليم بلوشستان عن تبني إجراءات مماثلة، مؤكدة التزامها بتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى توفير الطاقة وتقليل التكاليف. وأوضحت وزارة الداخلية في الإقليم أن هذه الخطة تأتي في أعقاب القرارات الأخيرة المتعلقة بدعم الوقود وتنظيم استهلاك الطاقة. ووفقًا للتعليمات الصادرة، سيتم إغلاق الأسواق والمراكز التجارية في إقليم بلوشستان بحلول الساعة الثامنة مساءً. كما سيتم إغلاق قاعات الأفراح ومراكز تنظيم الفعاليات في تمام الساعة العاشرة مساءً. تعكس هذه الإجراءات التنسيق والتعاون بين الحكومتين الإقليميتين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتظهر التزامهما بتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها باكستان والعالم.\تأتي هذه التدابير في سياق جهود باكستان للتكيف مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد والمواطنين. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا تنفيذ برامج توعية للمواطنين لتشجيعهم على تبني عادات استهلاكية أكثر ترشيدًا للطاقة. وتأمل الحكومة في أن تساعد هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان مستقبل مستدام لباكستان





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

باكستان خيبر بختونخوا بلوشستان ترشيد الطاقة إغلاق مبكر أسعار الوقود

United States Latest News, United States Headlines