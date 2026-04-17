باكستان ترافق وفداً إيرانياً بمرافقة جوية مشددة وسط مخاوف من تهديدات إسرائيلية

في خطوة أمنية استثنائية، رافق سلاح الجو الباكستاني وفداً إيرانياً رفيع المستوى إلى ديارهم بعد محادثات سلام غير حاسمة مع الولايات المتحدة، في ظل اتهامات إيرانية لإسرائيل بالسعي لاغتيال الوفد. شملت العملية نشر عشرين طائرة حربية وطائرات إنذار مبكر لضمان سلامة الوفد.

قامت القوات الجوية ال باكستان ية بعملية واسعة النطاق رافقت خلالها مفاوضين إيران يين عائدين إلى بلادهم بعد محادثات سلام لم تسفر عن نتائج حاسمة مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. جاءت هذه الإجراءات الأمنية المشددة بعد أن اتهمت إيران إسرائيل بالسعي لاغتيال الوفد ال إيران ي، وفقاً لما نقلته ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.

وأفاد مصدران باكستانيان مطلعان على تفاصيل العملية بأن باكستان نشرت عشرين طائرة حربية، بالإضافة إلى نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً التابع للقوات الجوية للمراقبة الجوية، بهدف ضمان سلامة الوفد خلال عودته من العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأشار أحد المصادر إلى أن مثل هذا الإجراء الأمني سيتم توفيره للمحادثات اللاحقة إذا ما طلبت إيران ذلك، مؤكداً أنه "وإلا ستستقبلهم الطائرات الباكستانية في المجال الجوي الباكستاني". كما أكد مصدر ثالث مشارك في المحادثات أن الإجراءات اللازمة يجري التحضير لها بالفعل استعداداً لجولة أخرى متوقعة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع. لكن دبلوماسياً إقليمياً، تم إطلاعه على تفاصيل العملية من قبل طهران، أوضح أن إصرار باكستان على توفير المرافقة جاء بعد أن أثار الوفد الإيراني احتمالاً "افتراضياً" لوجود تهديد. هذا ولم يسبق الإبلاغ عن أي مناقشات جرت مع الوفد الإيراني بشأن تهديد محتمل أثناء سفره، ولا عن وجود مرافقة جوية باكستانية له عند دخوله الأراضي الإيرانية. في غضون ذلك، لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب التعليق، كما لم ترد البعثة الدائمة الإيرانية في جنيف على نفس الطلب. كذلك، لم تستجب القوات الجوية والجيش الباكستانيان لأسئلة حول هذه العملية، ولم ترد السفارة الأمريكية في إسلام آباد على طلب للتعليق. ونقل أحد المصادر الأمنية قوله: "عندما فشلت المحادثات، شعر الإيرانيون بالقلق من أن الأمور لم تسر على ما يرام. وكان يساورهم الشك في أنهم قد يكونون هدفًا". وأضاف المصدر أن هذه "كانت مهمة عملياتية ضخمة إذا نظرنا إليها من وجهة نظر الطيار. فأنت تتحمل مسؤولية وفد قادم لإجراء محادثات، وتوفر له غطاءً جويًا، ولديك طائرات مقاتلة قوية قادرة على مواجهة أي تهديد". وأكد مصدر مطلع على المحادثات، والتي تُعدّ أعلى مستوى من التواصل بين البلدين منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، وجود مرافقة جوية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العملية. وقال المصدر: "أوصلناهم إلى طهران. كانت حمايتهم مسؤوليتنا حتى بعد انتهاء فترة وجودهم هنا". وأفاد مسؤول بأن مهمة يوم الأحد إلى إيران تضمنت استخدام طائرات J-10 صينية الصنع، والتي تُعدّ أحدث طائرة في أسطول القوات الجوية الباكستانية. وذكر مصدران أمنيان أن الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يعتبر ضابطاً عسكرياً سابقاً وطياراً، قد طلب مرافقة أمنية، وهو إجراء يتجاوز البروتوكول المعتاد. وأوضح دبلوماسي إقليمي أن الإيرانيين لم يتقدموا بطلب رسمي، لكنهم لم يستبعدوا احتمال قيام إسرائيل بضرب الطائرات، مما دفع باكستان إلى الإصرار على توفير مرافقة أمنية. وأضاف الدبلوماسي أن الوفد لم يهبط في طهران، رافضاً الإفصاح عن مكان إنزالهم. وكانت إسرائيل قد أدرجت عراقجي وقاليباف على قائمة أهدافها، إلا أن باكستان طلبت من واشنطن التدخل لإزالتهما من القائمة، نظراً لأنهما يمثلان الطرف الوحيد المتبقي للتفاوض بشأن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في ٢٨ فبراير. تأتي هذه التطورات في ظل توترات مستمرة في المنطقة، وتزايد المخاوف من تصعيد عسكري قد يشمل دولاً متعددة. وتشير هذه الواقعة إلى مدى تعقيد المشهد الجيوسياسي والجهود الدبلوماسية المبذولة للحفاظ على الاستقرار. تُبرز هذه الحادثة الدور الباكستاني المتزايد في الوساطة الإقليمية، وحرصها على الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى المؤثرة في المنطقة. كما تسلط الضوء على المخاوف الأمنية الإيرانية المتزايدة، ورغبتها في حماية مسؤولين رفيعي المستوى في مواجهة تهديدات محتملة. من جانب آخر، فإن موقف الولايات المتحدة من هذه التطورات يظل غامضاً، حيث لم تصدر تصريحات رسمية حول دورها في المحادثات أو الموقف الإسرائيلي. يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التهديدات ستؤثر على مسار المحادثات المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كانت باكستان ستواصل لعب دور الوسيط في هذه المرحلة الحساسة. هذه المرافقة الجوية المكثفة، والتي شاركت فيها طائرات مقاتلة متقدمة، تشير إلى جدية التهديد المتصور، وحجم الموارد التي تم حشدها لضمان سلامة الوفد الإيراني. كما أن طلب الوفد الإيراني لمثل هذه المرافقة يعكس مستوى الثقة المنخفض تجاه أمنه في المنطقة، خاصة مع وجود اتهامات مباشرة لإسرائيل. المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، رغم كونها غير حاسمة حتى الآن، تمثل نافذة مهمة لاستكشاف مسارات دبلوماسية محتملة، وقد يكون لأي تصعيد عسكري تبعات وخيمة على جهود السلام. تُظهر هذه القصة مدى التشابك بين القضايا الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وكيف يمكن لتهديد واحد أن يؤدي إلى إجراءات أمنية واسعة النطاق. التحليلات تشير إلى أن إدراج مسؤولين إيرانيين بارزين على قوائم الاستهداف الإسرائيلية هو تكتيك ضغط، يهدف إلى التأثير على مسار المفاوضات. من المهم متابعة التطورات في هذا الشأن، ومدى قدرة الدبلوماسية على احتواء التوترات وتجنب انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع





