باكستان تجدد رفضها القاطع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف يرفض الانضمام لاتفاقيات أبراهام ويؤكد عدم الثقة في إسرائيل، مشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في موقف دبلوماسي وسياسي حازم يعكس ثبات المبادئ الوطنية، أكد وزير الدفاع ال باكستان ي خواجة محمد آصف أن جمهورية باكستان الإسلامية ترفض بشكل قاطع ومطلق الانضمام إلى أي اتفاقيات أو تفاهمات قد تتعارض مع مبادئها الراسخة وقيمها الأخلاقية والسياسية.

وجاءت هذه التصريحات القوية رداً مباشراً على الضغوط والمطالبات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث دعا ترامب الدول المشاركة في محادثات السلام مع إيران إلى التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية مع الكيان الإسرائيلي. وقد شدد آصف على أن بلاده لا تكن أي ثقة في إسرائيل، واصفاً هذه العلاقة بأنها مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، ومشيراً إلى أن عدم الثقة هذا يصل إلى درجة تجعل جواز السفر الباكستاني ينص صراحة على أنه غير صالح للسفر إلى إسرائيل، وهو ما يعد رمزاً قانونياً ورسمياً لرفض الاعتراف بهذا الكيان.

وفي تفصيل لموقفه من اتفاقيات أبراهام التي تسعى واشنطن من خلالها إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية والإسلامية وإسرائيل، أوضح وزير الدفاع الباكستاني أنه يعارض هذه الاتفاقيات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن إسلام آباد لن تسلك هذا الطريق. وأضاف آصف أن موقف باكستان يظل ثابتاً ولا يتغير، وهو عدم قبول أو الاعتراف بإسرائيل إلا بعد تحقيق شرط أساسي وجوهري يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود ما قبل عام 1967، مع التأكيد على أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة هذه الدولة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المطلب ليس مجرد رغبة سياسية، بل هو حق مشروع للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه، واصفاً أي محاولة لتجاوز هذا الحق بأنها أمر غير مقبول بتاتاً بالنسبة للدولة الباكستانية ومؤسساتها. ولم يكتفِ وزير الدفاع بالحديث عن الجوانب السياسية والدبلوماسية، بل انتقل إلى مستوى أكثر حدة في توصيفه للكيان الإسرائيلي، حيث تساءل باستنكار عن كيفية الجلوس مع أشخاص لا يمكن الوثوق بكلمتهم ولو ليوم واحد، مشيراً إلى سلسلة من الوعود المكسورة والانتهاكات المستمرة.

وفي تصريحات سابقة لا تزال تتردد أصداؤها في الأوساط السياسية، وصف آصف إسرائيل بأنها لعنة على البشرية، مؤكداً أن ما يرتكبه هذا الكيان في المناطق الفلسطينية يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. هذا الخطاب يعكس حالة من الرفض الشعبي والرسمي الواسع في باكستان تجاه أي تقارب مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية والانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يجعل من فكرة التطبيع ضرباً من الخيال بالنسبة لصناع القرار في إسلام آباد.

ختاماً، تبرز هذه التصريحات الفجوة العميقة بين الرؤية الأمريكية التي تحاول فرض واقع جديد في الشرق الأوسط عبر اتفاقيات التطبيع، وبين الرؤية الباكستانية التي ترى في القضية الفلسطينية قضية مركزية مرتبطة بالعدالة الدولية والقانون الإنساني. إن تمسك باكستان بموقفها الرافض للتطبيع، رغم الضغوط الدولية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن المبادئ السياسية والالتزامات تجاه الشعوب المظلومة تتقدم على المصالح الدبلوماسية العابرة.

وبذلك، تظل باكستان واحدة من الدول القليلة التي تحافظ على موقف راديكالي وواضح في رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي حتى استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة، مما يعزز من مكانتها كداعم تاريخي ومستمر للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية





