حقق نادي بالميراس البرازيلي لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه بفوز تاريخي على إستوديانتس الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في مونتيفيديو.

حقق نادي بالميراس البرازيلي لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره إستوديانتس الأرجنتيني بنتيجة 1-0. أقيمت المباراة الحاسمة مساء السبت الماضي على ملعب سنتيناريو الشهير بالعاصمة الأوروجوايانية مونتيفيديو ، لتتويج الفريق البرازيلي بلقب القارة الأكثر هيبة في كرة القدم الأمريكية الجنوبية.

هدف سوسا الحاسم يحدد مصير النهائي

يدين نادي بالميراس بهذا الانتصار التاريخي لجناحه البارغواياني رامون سوسا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني. جاء الهدف بفضل تمريرة دقيقة وضربة رأسية من المهاجم الكولومبي جون أرياس، الذي ساهم بشكل فعال في تفكيك دفاعات الفريق المنافس.

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هذه النتيجة كانت حاسمة لتحقيق حلم النادي، الذي فشل في حسم اللقب في وقت سابق من المباراة. سجل رامون سوسا الهدف في لحظة حرجة، مما عزز ثقة الفريق وأربك خطط إستوديانتس في العودة إلى مجريات المباراة.

رقابة الأندية البرازيلية والأرجنتينية

رفع تتويج بالميراس الرصيد الكلي للأندية البرازيلية إلى 26 بطولة ليبريتادوريس، متفوقا لأول مرة على الأندية الأرجنتينية التي حصدت 25 لقبًا. كان الوضع يتقاسمه الفريقان بالتساوي قبل انطلاق المباراة النهائية.

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تحتل أوروجواي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد ثماني بطولات فقط. يعكس هذا الإنجاز التفوق الواضح للكرة البرازيلية والأرجنتينية على المستويين القاري والعالمي على مدار عقود من التاريخ.

تعود آخر بطولة للأندية الأرجنتينية إلى فترة سبقت هذه الفترة الزمنية المحددة في المصدر، مما يؤكد الهيمنة الحالية للفرق من البرازيل والأرجنتين في المسابقة.

تاريخ بالميراس في النهائي والثبات

يعد نادي بالميراس من أكثر الفرق نجاحا في المسابقة، حيث سبق له الفوز باللقب في أعوام 1999 و2020 و2021. بهذه المرة، أصبح بالميراس متعادلا مع نادي فلامنجو في قائمة الأكثر تتويجا على المستوى البرازيلي.

وصل الفريق البرازيلي إلى نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثامنة في تاريخه على الإطلاق. وقد بلغ النهائي للمرة الرابعة خلال آخر سبع مشاركات، مما يوضح استقراره وتعاظمه كقوة كروية مهيمنة.

تمكن بالميراس من الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة بعد تخطيه لعقبة فلومينينسي في نصف النهائي عبر ركلات الترجيح. كانت هذه الخطوة ضرورية للتأهل إلى المواجهة النهائية ضد إستوديانتس.

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رد اعتبار تاريخي على مونتيفيديو

اكتسبت هذه النسخة أهمية خاصة لعودة المواجهة بين الفريقين في ذات الملعب الذي شهد تتويج إستوديانتس على حساب بالميراس في نهائي نسخة عام 1968. أراد نادي بالميراس رد الاعتبار لهذه الهزيمة التاريخية.

منح التتويج هذا العام نادي بالميراس بطاقة التأهل مباشرة للمشاركة في كأس القارات للأندية لعام 2026. سيبدأ النادي مسيرته في البطولة الدولية بلقاء قوي ضد تولوكا المكسيكي.

من المقرر أن تقام مواجهة ديربي الأمريكتين بين بالميراس وتولوكا في مدينة الدوحة يوم 9 ديسمبر من العام المقبل. يمثل هذا الموعد نقطة انطلاق مهمة للفريق في الساحة العالمية.

سيواجه الفائز من هذه المواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. يهدف الفريق إلى الوصول إلى النهائي وملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا الحالي.