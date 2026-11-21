كشف مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي عن قائمة أفلام دورته 19 مع التركيز على موضوعات الرعاية والعنصرية والشتات، وشملت القائمة أعمالًا لمخرجين عالميين بارزين.

كشف مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي ، من خلال المتحدث الرسمي باسمه، عن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في دورته التاسعة عشرة، وهي حدث سينمائي بارز يجمع نخبة الإنتاجات السينمائية من قارة أوروبا ومن مختلف أنحاء العالم. يحرص المهرجان في هذه الدورة على تقديم تشكيلة واسعة ومتنوعة تضم الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى الأعمال السينمائية الكلاسيكية التي حظيت بإعادة اكتشافها وتقييمها نقديًا.

تفاصيل أقسام الدورة وموضوعاتها الإنسانية

يتوزع برنامج هذا العام من المهرجان على خمسة أقسام رئيسية، ويخصص لكل قسم موضوعًا إنسانيًا واجتماعيًا وثقافيًا محددًا ليتناول قضايا الساعة، كما يتضمن المهرجان برامج خاصة تكرم السينما الجورجية، وتحتفي بإرث المخرج البولندي العالمي أندريه فايدا، بالإضافة إلى برنامج استعادي متكامل يعرض أعمال المخرج والمنتج الإسباني الكبير بير بورتابيّا.

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ويأتي القسم الأول بعنوان "المأوى والعاصفة"، ليركز بشكل مكثف على مفهوم الرعاية المعقد والمتعدد الأوجه، حيث يتناول الأفلام الملتقطة في هذا القسم تجارب رعاية المسنين، ورعاية الوالدين والأصدقاء وشركاء الحياة، بالإضافة إلى رعاية الغرباء والحيوانات، وصولًا إلى مفهوم الرعاية الذاتية. يبرز في هذا الإطار فيلم "فجأة" الذي أخرجه المخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، وهو عمل سينمائي تم إنتاجه بالتعاون مع شركات فرنسية ويعد اختيار اليابان الرسمي لتمثيلها في الدورة التاسعة والتسعين لجوائز الأوسكار.

يتناول فيلم ريوسوكي هاماجوتشي الصداقة المتنامية التي تشكلت بين مديرة دار لرعاية المسنين ومخرجة مسرحية، وهذه العلاقة تساعد المخرجة على الصمود أمام مشاق العمل اليومي، بينما تدفع معركتها الطويلة مع مرض السرطان كلا المرأتين إلى إعادة النظر في معنى تقديم الرعاية. ويتصدر قائمة هذا القسم أيضًا فيلم "وحش رقيق" للمخرجة النمساوية ماري كرويتسر، الذي يظهر كيف تضحي عازفة بيانو وشرطية بحياتهما من أجل رعاية أقاربهما المرضى، لينتهي الأمر بهما في مواجهة الماضي المظلم لشخصياتهما المقربة.

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يُقدم فيلم "ملكة ضائعة" للمخرج الأمريكي لانس هامر، والذي فاز بجائزة الدب الفضية للجنة التحكيم في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي، تساؤلات فلسفية حول الخط الفاصل الدقيق بين رعاية شخص عزيز مصاب بمرض الخرف وبين سلبه قدرته على اتخاذ القرارات المصيرية لمستقبله. كما يستعرض القسم أعمالًا لأصوات سينمائية جديدة وجريئة، بما في ذلك الفيلم البلجيكي "كالحصن" للمخرجة لو كولب، الذي يعرض رحلة تعافيها الشخصية بعد الاختفاء المفاجئ لشريك حياتها.

موضوعات الخدعة والأطلال في أفلام مختارة

يخصص القسم الثاني من المهرجان عنوانه لـ "الخدعة"، حيث يعرض مجموعة من القصص السينمائية التي تمزج بين الكوميديا السوداء المرحة والقلق العميق، مستخدمة أسلوبًا سرديًا يجمع بين أنواع سينمائية مختلفة ومتنوعة. ويتضمن هذا القسم فيلم "تحية مُخفِقة للحب الأمومي" للمخرج الهولندي دان خيسن، الذي يطرح سيناريو سرياليًا يتسبب فيه الضغط العاطفي المفرط في انفجار الناس حرفيًا، بينما يحاول بطل القصة، وهو مدوزِن لآلة البيانو، التعايش مع حزنه بعد انفجار زوجته.

يروي فيلم "أموال سوداء للّيالي البيضاء" للمخرج البلغاري بيتر فالتشانوف، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي، قصة زوجين مسنّين جمعا ثروتهما من تلقي الرشاوى، ولكن تتحطم أحلامهما في السفر بعد أن تشن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا. ويبتعد فيلم "كريسماس مُر" للمخرج الإسباني العملاق بيدرو ألمودوبار عن الرواية التقليدية، حيث يعرض بنية سينمائية فريدة تروي قصة عطلة عيد الميلاد العاصفة لمخرجة إعلانات، ثم يعيد صياغتها مخرج سينمائي داخل الفيلم نفسه.

بينما يجمع القسم الثالث بعنوان "الأطلال" الأفلام التي تقع في مساحة زمنية ومكانة تتداخل فيها عوالم قديمة وعالم حديث، حيث يظل الماضي حاضرًا بقوة في المشهد. يبرز في هذا القسم فيلم "الوطن" الذي صدر عام 2026، وهو فيلم سيرة ذاتية بمعالجة روائية نال عنه المخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي، ويروي قصة عودة الأديب توماس مان الحائز على جائزة نوبل إلى ألمانيا الممزقة بعد الحرب العالمية الثانية.

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يتابع فيلم "الرجل الأكثر وحدة بالمدينة" نمساوي الطابع، والمزج بين الشكلين الوثائقي والروائي من إخراج تيتسا كوفي وراينر فريميل، رحلة موسيقي البلوز آل كوك في مقاومته لمشاعر الفقد والمحو عندما يسعى المطورون العقاريون إلى هدم منزله. كما يعيد الفيلم الدرامي "هييسل 85"، وهو إنتاج بلجيكي هولندي ألماني مشترك من إخراج تيودورا آنا ميهاي، تجسيد الأحداث المأساوية لكارثة ملعب هييسل التي وقعت خلال نهائي كأس الأندية الأوروبية عام 1985.

الهامش وقضايا الشتات والهوية

تتميز بانوراما الفيلم الأوروبي منذ انطلاقها بعرض سرديات مخرجي الشتات والإنتاجات المشتركة القادمة من مناطق متنوعة، متحديةً الأعراف التاريخية التي استخدمها الغرب لفهم نفسه ولتفسير من يقعون خارجه، ولا يستثنى هذا العام من هذا التوجه. يولي القسم الرابع، الذي يحمل عنوان "الهامش"، اهتمامًا خاصًا بقضايا الهجرة، والدين، والطبقات الاجتماعية، والاختلافات الثقافية، مما يعكس تعقيدات الهويات المتعددة.

يتابع فيلم الإثارة "فيورد" للمخرج الروماني كريستيان مونجيو، الحائز على جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان، قصة زوجين، رومانيًا ونرويجية، ينتقلان بأسرتهما إلى النرويج، حيث تواجههما السلطات المحلية بتهديد بانتزاع أطفالهما بعد صدام ثقافي محتدم حول أساليبهما في التربية. ويروي الفيلم الوثائقي "كوشينا" للمخرج البرتغالي ديوجو ألين قصة عائلة رحالة تنتمي إلى شعب الروما، وكيف تشكل تقاليدها العريقة ونمط حياتها وسيلة للاحتفاء بإرثها الثقافي ومقاومة اندثاره.

يُركز فيلم "أمازومانيا" للمخرج ناثان جروسمان على الصحفي السويدي الذي يواجه الآثار الوخيمة للرحلة الاستكشافية التي قام بها قبل ثلاثة عقود إلى أراضي قبيلة كوروبو في غابات الأمازون المطيرة، مما يثري النقاش حول الاستكشاف وتأثيراته طويلة الأمد على المجتمعات الأصلية.