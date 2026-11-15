بانك فيصل الإسلامي يتصدر قائمة البنوك المصرية بأعلى نمو في صافي الأرباح خلال 9 أشهر من 2026

تقرير شامل حول أداء البنوك المصرية في التسعة أشهر الأولى من 2026، حيث حقق 13 بنكا نموا في صافي الأرباح، مع تصدر بنك فيصل الإسلامي بنمو 203.5%، يليه بنك البركة بنسبة 164.1%. التقرير يحلل النتائج المالية التفصيلية لأبرز المؤسسات المصرفية ويكشف عن التباين في الأداء بين البنوك الكبرى والمتوسطة.

شهدت نتائج الأعمال للبنوك العاملة في السوق المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 تحولات جذرية وتبايناً ملحوظاً في معدلات نمو صافي الأرباح مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، مما يعكس بشكل دقيق الفروق الاستراتيجية في أداء المؤسسات المصرفية وقدرتها المتفاوتة على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز هوامش الربحية في بيئة اقتصادية ديناميكية.

وقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك عن هيمنة واضحة لبنك فيصل الإسلامي على قائمة الصدارة، حيث تمكن من تحقيق نمو قياسي غير مسبوق في صافي الأرباح بلغ 203.5%، متجاوزاً بذلك جميع منافسيه في القطاع المصرفي المحلي، مما يدل على كفاءة عالية في إدارة المحافظ الائتمانية وتفعيل عمليات التوظيف المالي. وتلاه بنك البركة في المركز الثاني بتسجيله نمواً قوياً وصل إلى 164.1%، يليه بنك قطر الوطني مصر (QNB) في المركز الثالث بنسبة نمو 24.9%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الرابع بنسبة 22.8%، في مشهد يظهر تنافسية شرسة بين الكبار للصعود على منصة الصدارة الاقتصادية.

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تصدر بنك فيصل الإسلامي قائمة البنوك نمواً في الأرباح

وعلى مستوى القائمة الكاملة للمؤسسات محل الرصد، سجلت أحد عشر مؤسسة مصرفية نمواً إيجابياً وصحياً في صافي أرباحها، بينما عانت اثنتان فقط من التراجع أو التراجع الطفيف، مما يشير إلى مرونة نسبية للقطاع في مواجهة التحديات. فقد ارتفع صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي ليصل إلى 7.497 مليار جنيه، مقابل 2.470 مليار في العام السابق، محققاً قفزة نوعية جعلته النموذج الأبرز للأداء الاستثنائي.

وفي المقابل، سجل بنك البركة أرباحاً قدرها 2.949 مليار جنيه مقابل 1.117 مليار، مسجلاً زيادة صافية بلغت 1.832 مليار جنيه. كما حافظ البنك التجاري الدولي، وهو الأكبر حجماً في البلاد، على مركزه القيادي من حيث الحجم الكلي للأرباح، حيث سجل صافي أرباح يبلغ 62.974 مليار جنيه مقارنة بـ 62.208 مليار، بنمو هامشي طفيف نسبته 1.2%، بينما ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس بنسبة 12.9% ليصل إلى 5.7 مليار جنيه، وصعد بنك التعمير والإسكان بنسبة 10.4% ليصل إلى 14.843 مليار جنيه.

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كما سجل البنك المصري لتنمية الصادرات نمواً بنسبة 10.4% ليصل إلى 4.653 مليار جنيه، والبنك المصري الخليجي بنسبة 8% ليصل إلى 3.437 مليار جنيه، وبنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 6.2% ليصل إلى 5.450 مليار جنيه، مما يعكس استمرار حركة النمو الإيجابية في مختلف الشرائح المصرفية. وفي الختام، أظهرت بقية المؤسسات المصرفية أداءً متبايناً ولكن بشكل عام إيجابي أو مستقر.

تباين أداء البنوك الصغيرة والمتوسطة في قطاع المصارف

حيث جاء بنك القاهرة في المركز الحادي عشر بنمو محدود بلغ 0.8%، حيث ارتفع صافي أرباحه ليصل إلى 12.669 مليار جنيه مقابل 12.572 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما سجل المصارف الأخرى أداءً متفاوتاً، حيث حقق المصرف المتحد صافي أرباح قدره 1.66 مليار جنيه، فيما سجل بنك saib أرباحاً بقيمة 542.4 مليون جنيه.

وتشير هذه المؤشرات الشاملة إلى أن القطاع المصرفي المصري يمر بمرحلة انتعاش قوية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة التي ساعدت على توسيع هوامش الفائدة الصافية، بالإضافة إلى تحسن جودة الأصول وانخفاض معدلات التخفيضات الاحتياطية لبعض البنوك. ومع ذلك، يظل التباين كبيراً بين البنوك التي تعتمد على الاستراتيجيات الهجومية في التوسع الائتماني وتلك التي تركز على الاستقرار والحفاظ على رأس المال، مما يضع بنك فيصل الإسلامي وبركة في طليعة الفائزين بهذا الربع السنوي، بينما تظل البنوك الكبرى الأخرى مثل الأهلي والتجاري الدولي في صدارة الحجم الكلي للربح رغم معدلات نموها الأكثر تحفظاً مقارنة بالمؤسسات المتوسطة الأصغر حجماً التي سجلت نسب نمو مذهلة.