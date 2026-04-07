بايرن ميونخ يفوز على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

حقق بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة شهدت تألقًا للاعبي الفريقين وتنافسًا قويًا على أرض الملعب.

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا تاريخيًا على مضيفه ريال مدريد في قمة كروية مثيرة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. انتهت ال مباراة بنتيجة 2-1 لصالح الفريق البافاري، مما يضعهم في موقع متميز قبل مباراة الإياب الحاسمة. شهد اللقاء أداءً قويًا من كلا الفريقين، مع سيطرة تكتيكية متبادلة وتقلبات في مجريات اللعب، مما جعل ال مباراة محط اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم.

افتتح التسجيل لصالح بايرن ميونخ النجم الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 41، مستغلاً تمريرة حاسمة من زميله سيرجي جنابري، حيث تمكن دياز من وضع الكرة ببراعة في شباك الحارس أندريه لونين. هذا الهدف منح بايرن ميونخ الأفضلية في الشوط الأول، ورفع من معنويات اللاعبين والجماهير على حد سواء، مما أضفى على المباراة طابعًا حماسيًا منذ البداية. مع بداية الشوط الثاني، دخل بايرن ميونخ المباراة بقوة، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ سجله النجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 46. جاء الهدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن لونين من التصدي لها، مما صعّب مهمة ريال مدريد في العودة بالنتيجة. هذا الهدف الثاني كان بمثابة ضربة موجعة لأصحاب الأرض، الذين حاولوا جاهدين العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، ولكنهم واجهوا دفاعًا بافيًا منظمًا وحارس مرمى في قمة مستواه. في المقابل، شهدت المباراة تألقًا لافتًا للحارس الألماني مانويل نوير، الذي قدم أداءً استثنائيًا وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة التي أتيحت للاعبي ريال مدريد، وحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية المباراة. نوير كان سدًا منيعًا أمام هجمات ريال مدريد، وأثبت مرة أخرى أنه من أفضل حراس المرمى في العالم، وقدم مستوى فنيًا عاليًا يعكس خبرته وقدرته على قيادة الدفاع. في الدقيقة 74، نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في تقليص الفارق لريال مدريد، بعدما استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك. هذا الهدف أعاد الأمل لفريقه في العودة إلى المباراة، ولكنه لم يكن كافيًا لتحقيق التعادل. المباراة شهدت منافسة شرسة، وحماسًا كبيرًا من الجماهير، وتكتيكًا عاليًا من المدربين. بايرن ميونخ وصل إلى هذا الدور بعد إقصائه لفريق أتالانتا، في حين تأهل ريال مدريد بعد تجاوزه لمانشستر سيتي، مما يؤكد قوة الفريقين في البطولة. وبهذا الفوز، يضع بايرن ميونخ قدمًا في الدور نصف النهائي، ويحقق أفضلية معنوية كبيرة قبل مباراة الإياب التي ستقام يوم 15 أبريل. مباراة الإياب ستكون حاسمة، حيث سيسعى ريال مدريد للتعويض والتأهل، بينما سيسعى بايرن ميونخ للحفاظ على تقدمه والوصول إلى الدور التالي. تشكيلة الفريقين في المباراة تعكس التنافسية الكبيرة، حيث اعتمد ريال مدريد على تشكيلة قوية بقيادة مبابي وفينيسيوس، بينما اعتمد بايرن ميونخ على تشكيلة متوازنة بقيادة كين ولويس دياز. المباراة كانت مثالاً لكرة القدم الحديثة، حيث شهدت سرعة في اللعب، وتكتيكًا عاليًا، وروحًا قتالية عالية من كلا الفريقين. تبقى الأنظار متجهة إلى مباراة العودة التي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines