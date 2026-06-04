بايرن ميونخ يقترب من ضم ناثانييل براون مقابل 60 مليون يورو

يقترب بايرن ميونخ من التعاقد مع الظهير الأيسر ناثانييل براون من آينتراخت فرانكفورت بعد اتفاق شفهي على الشروط الشخصية، لكن المفاوضات المالية لا تزال جارية بين الناديين.

يقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من حسم صفقة ضم الظهير الأيسر الشاب ناثانييل براون من آينتراخت فرانكفورت خلال فترة ال انتقالات الصيفية الحالية. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي بشروط شخصية تمتد حتى صيف عام 2031، مما يعكس رغبة اللاعب في الانتقال إلى العملاق البافاري.

ومع ذلك، لا تزال المفاوضات بين الناديين مستمرة نظراً لتشبث فرانكفورت بمبلغ 60 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته. براون البالغ من العمر 22 عاماً يعد واحداً من أبرز المواهب الشابة في الدوري الألماني، حيث تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي وساهم في تحقيق مركز مؤهل للدوري الأوروبي. ويبحث بايرن ميونخ عن تدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل بعض اللاعبين وعدم الاستقرار في هذا المركز، مما يجعل الصفقة أولوية للمدير الفني فينسنت كومباني الذي أجرى محادثات إيجابية مع اللاعب.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقديم بايرن ميونخ عرضاً رسمياً يتناسب مع قدراته المالية، لكن من غير المرجح أن يصل إلى المبلغ الذي يطلبه فرانكفورت. في حال فشل المفاوضات، قد يلجأ البافاري إلى بدائل أخرى، لكن رغبة براون في الانتقال قد تسهل التوصل إلى حل وسط. الصفقة ستكون إضافة قوية للفريق البافاري الذي يسعى للمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يتزامن مع استعدادات الفرق للموسم الجديد، حيث يسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بعد موسم مخيب للآمال محلياً وأوروبياً. من جانب آخر، يبدو أن إدارة فرانكفورت ليست في عجلة من أمرها لبيع نجمها الشاب، لكنها قد ترضخ في النهاية لعرض مغرٍ. الجماهير البافارية تترقب الإعلان الرسمي عن الصفقة التي قد تكون أحد أهم تحركات النادي هذا الصيف.

اللاعب نفسه أبدى حماساً كبيراً للانتقال إلى أليانز أرينا، حيث يرى أنها فرصة للتطور تحت قيادة كومباني واللعب إلى جانب نجوم عالميين. الصفقة إذا تمت ستكون خامس تعاقدات بايرن ميونخ الصيفية بعد ضم كل من جواو بالينيا ومايكل أوليسي وإريك داير وألكسندر بافلوفيتش بشكل دائم. يبقى السؤال حول قدرة النادي على تلبية مطالب فرانكفورت المالية، خاصة في ظل انفاقه الكبير هذا الصيف





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بايرن ميونخ ناثانييل براون انتقالات آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني

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