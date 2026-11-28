بايرن ميونخ يستضيف هامبورج في الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني يوم السبت، في محاولة لاستعادة الانتصارات وتعويض الخسارة أمام ليل في دوري الأبطال.

يخوض بايرن ميونخ ضيفًا على هامبورج في مباراة حاسمة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني ، حيث تقيم المواجهة الخامسة والنصف مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة. تستضيف المباراة على ملعب فولكس بارك، وهي فرصة ذهبية للفريق البافاري لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير. يسعى بايرن ميونخ جاهدًا لتعويض خسارته المفاجئة أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وتعزيز موقعه الصدارة محليًا. يأتي هذا اللقاء في ظل ظروف خاصة تتطلب من الفريق التعافي السريع وتأكيد الهيمنة المحلية.

سجل بايرن ميونخ دون هزيمة في البوندسليجا

يدخل بايرن ميونخ هذه المواجهة بقيادة المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني، والذي حافظ على سجل الفريق خاليًا من الهزائم في الدوري الألماني خلال أول عشرة مباريات. حقق بايرن ميونخ تسعة انتصارات وتعادلًا واحدًا فقط في هذه الجولات المبكرة، مما يجعله المتصدر الحالي للترتيب. رغم تعثره الأوروبي الأخير، إلا أن الأداء المحلي للفريق يظل قويًا ومتماسكًا أمام منافسيه. يهدف فينسنت كومباني إلى الحفاظ على هذا الزخم ومواصلة تقديم مستويات عالية من الإنجاز في كل مباراة.

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تعثر بايرن ميونخ في المسابقات الأوروبية جاء بعد خسارته أمام ليل الفرنسي بنتيجة اثنان أهداف مقابل هدف واحد. كان بايرن ميونخ قد تقدم عبر هدف أوباميكانو، قبل أن يقلب الفريق الفرنسي النتيجة وينهي سلسلة الفريق البافاري دون هزيمة. تعكس هذه النتيجة أهمية المباراة الحالية لاستعادة الثقة وتأكيد القوة الداخلية للفريق. يسعى بايرن ميونخ لتحويل الخسارة الأوروبية إلى حافز قوي للأمام في الملاعب المحلية.

أزمة إصابات تحد من تشكيل فينسنت كومباني

يواجه فينسنت كومباني أزمة كبيرة في تشكيلته قبل مواجهة هامبورج، حيث يغيب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات. من أبرز الغيابات هاري كين، الذي يعاني من إصابة في الكاحل تمنعه من المشاركة. يضاف إلى قائمة الغيابات جمال موسيالا، مايكل أوليس، مانويل نوير، وإسماعيل صيباري، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الصفوف المتاحة. كما تحوم الشكوك حول جاهزية ألفونسو ديفيز وسيرج جنابري، وفقًا للتقرير الخاص بالتشكيلات والغيابات.

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تضع الغيابات الجهاز الفني أمام تحدٍ هجومي كبير، خاصة مع غياب هاري كين ومايكل أوليس، وهما من أبرز عناصر صناعة وإنهاء الهجمات. يعمل فينسنت كومباني على إيجاد حلول بديلة، من خلال توظيف كونراد لايمر في الخط الأمامي. الاعتماد سيكون كبيرًا على لينارت كار، وجوشوا كيميتش، وبافلوفيتش لتدعيم الهجمة. يحاول المدرب البلجيكي تعويض النقص في العمق والخطورة الهجومية من خلال الخيارات المتاحة له.

هامبورج يبحث عن استعادة التوازن أمام الغول

يستضيف هامبورج هذه المباراة وهو يحاول جاهدًا استعادة توازنه بعد الخسارة الثقيلة أمام فيردر بريمن بنتيجة أربعة أهداف دون رد في ديربي الشمال. يسعى هامبورج لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ضد حامل القوة الهجومية الأكبر في ألمانيا. يواجه هامبورج تحديات كبيرة في خط الدفاع والهجوم، مما يجعل المهمة صعبة أمام الفريق البافاري. يأمل المدربون في هامبورج في مفاجأة بايرن ميونخ عبر اللعب الجماعي.

يسجل هامبورج قائمة طويلة من الغيابات التي تعيق خططه، أبرزهم ميرو مويمه، نادر، لوكاس بولسن، رامبرج، وسامبي لوكونجا. يضع هذا العدد من الغيابات مدرب هامبورج في موقف حرج أمام قوة بايرن ميونخ المتوقعة. رغم الضعف في التشكيلة، يحاول هامبورج الاستفادة من أي خطأ قد يرتكبه الخصم. تتحول المباراة إلى اختبار صبر وتحمل للاعبين المتاحين من كلا الفريقين.

أفضلية بايرن ميونخ التاريخية في المواجهات

يملك بايرن ميونخ أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام هامبورج، حيث حقق الفوز في سبعة من آخر ثماني مباريات. يهدف بايرن ميونخ لمواصلة هذا التفوق والحفاظ على سجله النظيف محليًا. يسعى الفريق لعدم السماح للخسارة الأوروبية بالتأثير على مسيرته في الدوري المحلي. يريد بايرن ميونخ تأكيد هيمنته المطلقة عبر الفوز بالنقاط الثلاث من ملعب فولكس بارك. تعكس هذه الأفضلية التاريخية القوة التنظيمية والفنية التي يتمتع بها الفريق.

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تؤكد هذه التفاصيل أن المباراة تحمل أهمية كبيرة لكل من الطرفين من وجهات نظر مختلفة. بينما يسعى بايرن ميونخ للعودة للنغمة الصحيحة وتثبيت الصدارة، يحاول هامبورج إثبات صموده. ستبقى النتائج متوقفة على كيفية تعامل كل طرف مع غيابه وأداء لاعبيه المتاحين. يتابع الجمهور والمحللون هذه التفاصيل لمعرفة مصير صدارة البوندسليجا في القريب العاجل.