كشف جو بايدن في مذكراته ثبات موقف مصر ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما أكدته القيادات السياسية المصرية شهادة تاريخية على صمود القاهرة.

كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته الرئاسية الجديدة تفاصيل دقيقة حول موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ، مما يبرز ثوابت السياسة المصرية. أشار بايدن إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض بشدة أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد يمس بملف التهجير القسري.

شهادة بايدن التاريخية حول رفض التهجير

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ما ورد في مذكرات بايدن يمثل شهادة سياسية مهمة تؤكد تمسك القاهرة بثوابتها الوطنية. أوضح فرحات أن الموقف المصري لم يتغير رغم الضغوط السياسية والدولية الهائلة التي صاحبت الحرب على القطاع في أكتوبر 2023.

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وشدد فرحات على أن مصر لا تحتاج إلى اعترافات خارجية لإثبات شرعية مواقفها، حيث تستمد ثقتها من سجل حافل من التضحيات والتحركات الدبلوماسية دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية. مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تعامل مع قضية التهجير باعتبارها مسألة أمن قومي استراتيجية تتجاوز الحسابات السياسية المؤقتة.

تحذيرات السيناريو الأمني واستقرار المنطقة

من جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، أن اعترافات بايدن تؤكد إدراك القاهرة مبكرا لخطورة تحويل سيناء إلى ساحة صراع بديلة. وأشار أبو العطا إلى أن رفض مصر فتح حدودها أمام تهجير الفلسطينيين كان دفاعا عن حقهم في البقاء على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة.

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واعتبر أبو العطا أن الموقف المصري يمثل حائط صد منيع تحطمت عليه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. وأكد أن التحذيرات المصرية السابقة من استمرار سياسات القوة تجاه إسرائيل كانت صادقة ومتوافقة مع الرؤية الأمريكية اللاحقة.

الدور الدبلوماسي والإنساني للقاهرة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن شهادة بايدن من داخل دوائر صنع القرار الأمريكي تعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. وأشار مرزوق إلى أن القاهرة أدركت أن قبول التهجير سيفتح الباب امام تصفية الحق التاريخي للفلسطيني في وطنه.

وأوضح النواب والقيادات الحزبية أن مصر لم تدخر جهدا في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، بالتوازي مع تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار. مما يجعل الموقف المصري ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وحاضرا في كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع غزة.