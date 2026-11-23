البيت الأبيض يكشف رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، بينما تؤكد الخارجية المصرية أن موقف السيسي يؤكد ثوابت الأمن القومي والحقوق الفلسطينية.

أفاد البيت الأبيض بأنه لا توجد أدلة على ارتكاب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأي تجاوز في نشر مذكراته، مما يفتح الباب أمام تفاصيل جديدة حول الدبلوماسية المصرية خلال الأزمة. وأكد النائب العام عدم وجود أدلة على سلوك غير قانوني، في وقت سلطت المذكرات الضوء على الموقف الرافض لمصر من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

تفاصيل المذكرات ورؤية الإدارة الأمريكية

كشفت المذكرات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. تناولت الوثائق كواليس التحركات السياسية والاتصالات الدولية التي صاحبت الأيام الأولى للحرب في أكتوبر 2023. أثارت هذه الشهادة تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والبرلمانية والحزبية في مصر.

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ردود فعل سياسيين ودور السيسي في الأزمة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الشهادة تعد دليلا على تمسك الرئيس السيسي بالثوابت الوطنية. شدد فرحات على أن مصر ليست في حاجة إلى شهادة من أي طرف لإثبات مواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي تعامل مع ملف التهجير باعتباره قضية ترتبط بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة الفلسطينية.

موقف المستشار حسين أبو العطا والضغوط الدولية

من جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، رفض مصر القاطع لفتح حدودها أمام تهجير سكان القطاع قسرا. وصف أبو العطا هذه الاعترافات بأنها شهادة دولية وتاريخية تضاف إلى سجل المواقف المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي. أوضح أن القاهرة أدركت خطورة تحويل سيناء إلى ساحة صراع بديلة ورفضت كافة الضغوط الدولية لتمرير هذا المخطط.

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التزام مصر بالحقوق الفلسطينية والأمن القومي

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن موقف القيادة السياسية يعكس رؤية استراتيجية حازمة تجاه حماية الأمن القومي والحقوق الفلسطينية. ذكرت الوزارة أن رفض التهجير لم يكن تخليا عن الأشقاء الفلسطينيين بل كان دفاعا عن حقهم في البقاء على أرضهم. وأشارت إلى أن مصر دعت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

النتائج الجيوسياسية والاتجاهات المستقبلية للقرار

يعتبر الحفاظ على الأرض الفلسطينية ثابتا أساسيا في السياسة المصرية لا تحكمه ضغوط اللحظة أو تغيرات المواقف الدولية. تؤكد المصادر أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ قرارات دولية تراعي حقوق الشعب الفلسطيني. يظل التاريخ شاهدا على دور مصر كحائط صد يحطم محاولات تصفية القضية الفلسطينية لصالح السلام الإقليمي المستدام.