يتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 22 نقطة دون هزيمة، بينما يعاني كولن من تراجع النتائج وغياب الانتصارات خارج ملعبه هذا الموسم.

يدخل بايرن ميونخ مواجهته أمام كولن في الدوري الألماني وهو متصدر للترتيب برصيد 22 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات دون أي هزيمة. في المقابل يعيش كولن فترة صعبة في النتائج، إذ لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري. وتأتي هذه المواجهة بعد توقف دولي، وتكشف الأرقام الحالية فارقا واضحا في مستوى الفريقين داخل المسابقة.

يملك بايرن ميونخ أفضل هجوم في المقارنة الحالية، إذ سجل لاعبوه 30 هدفا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط خلال المباريات العشر الأولى. ويضع هذا الرقم الفريق البافاري في موقع المرشح الأوضح للفوز، رغم أن النتائج الأخيرة لم تكن مثالية تماما.

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تفاصيل تراجع بايرن ميونخ وكولن في النتائج

فشل بايرن ميونخ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما فاز على ماينز بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي. كما حقق الفريق انتصارا مهما على أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، وهو فوز أظهر قدرته على حسم المباريات الكبيرة خارج الدوري المحلي.

في المقابل، يعاني كولن من تراجع واضح، فقد كانت آخر نتائجه خسارة أمام باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف. والأهم أن الفريق لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه هذا الموسم، وهو ما يضع ضغطا إضافيا على لاعبيه وجهازه الفني قبل الانتقال إلى مواجهة صعبة أمام متصدر الدوري.

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أفضلية بايرن ميونخ التاريخية أمام كولن

يمتلك بايرن ميونخ سجلا تاريخيا متفوقا أمام كولن في الدوري الألماني، إذ لم يتعرض للهزيمة أمامه في آخر 22 مباراة بالمسابقة. وحقق الفريق البافاري خلال هذه المواجهات 20 انتصارا و3 تعادلات، وهو رقم يعكس فارقا ثابتا بين الناديين على مدار سنوات طويلة.

كانت آخر خسارة لبايرن ميونخ أمام كولن في فبراير 2011، وهو تاريخ يوضح مدى البعد الزمني لآخر هزيمة للفريق البافاري في هذه المواجهة. أما آخر لقاء بين الناديين قبل المباراة الحالية، فقد انتهى بفوز بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ما يمنح الفريق البافاري سجلا هجوميا قويا في مواجهات الطرفين.

ماذا تعني المواجهة لمستقبل الفريقين في الدوري

تضع هذه المواجهة بايرن ميونخ أمام اختبار مهم للحفاظ على صدارة الدوري الألماني دون خسارة، خاصة أن الفريق لم يخسر حتى الآن في جميع مبارياته بالمسابقة. وأي نقاط يحصدها الفريق البافاري ستعزز موقعه في الترتيب، بينما يدخل كولن المباراة وهو مطالب بكسر سلسلة بدون فوز امتدت عبر آخر أربع مباريات.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن هذه المواجهة انتهت بالتعادل، وهو ما يعني أن كولن تمكن من الحفاظ على نقطة في ملعب منافسه التاريخي. ويبقى السؤال الأهم لدى متابعي الدوري الألماني هو قدرة كولن على تحسين أدائه خارج ملعبه، بعدما بقي الفريق بلا انتصار على أرض الضيوف هذا الموسم.