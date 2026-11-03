بتروجت تعزز حضورها في كرونوس بخطة نقل الغاز من قبرص لمصر

بتروجت توقع اتفاقية لربط حقل كرونوس القبرصي بمصر عبر خط نقل بطول 57 كيلومترًا، ضمن 9 اتفاقيات بقيمة 1.8 مليار دولار لتعزيز الصادرات الغازية.

عززت شركة بتروجت دورها القيادي في صناعة الطاقة بقطاع شرق المتوسط، من خلال الفوز بعقود رئيسية في مشروع تنمية حقل كرونوس للغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، حيث وقعت الشركة اتفاقية شاملة لتصميم وتوريد وتنفيذ خط أنابيب بري يبلغ طوله حوالي 57 كيلومترًا بقطر 36 بوصة.

اتفاقية الربط البيني مع البنية التحتية المصرية

تتولى بتروجت تنفيذ الأعمال بصفتها المقاول العام في هذه الخطوة الاستراتيجية التي تهدف إلى ربط إنتاج حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية الحالية لتسهيل استغلاله وتصديره إلى الأسواق العالمية مباشرة.

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يرتبط هذا الخط البري مباشرة بين تسهيلات حقل ظهر البحري ومحطة إسالة الغاز الطبيعي الموجودة في مدينة دمياط، مما يشكل حلقة وصل حيوية لنقل الطاقة من مصادر جديدة إلى مرافق التصدير القائمة.

حفل التوقيع وقيمة الاتفاقيات الموقعة في نيقوسيا

جرى التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية الكبرى خلال مراسم إبرام شركة إيني الإيطالية لاتفاقيات مشروع كرونوس، التي استضافها القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور كبار المسؤولين المصريين والقبارصة.

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وشهدت هذه المراسم الرسمية توقيع تسع اتفاقيات متنوعة بإجمالي قيمة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة ومن بينها بتروجت، بالإضافة إلى بيكر هيوز، وتكنيب، وماكديرموت، وسايبم، وتيناريس.

إسناد أعمال التصنيع والوزن المتعلق بمشروع كرونوس

في سياق موازٍ للأعمال الإنشائية، حصلت بتروجت على إسناد مباشر من شركة ماكديرموت لتصنيع منشآت المياه العميقة الخاصة بحقل كرونوس، حيث تصل الأوزان الإجمالية لهذه المنشآت إلى نحو 900 طن وقيمة العقد تبلغ 11 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يزداد حجم مشاركته الفنية والتصنيعية من خلال إسناد حزمتين إضافيتين من أعمال التصنيع إلى الشركة المصرية، مما يرفع إجمالي أوزان الأعمال المتوقع إسنادها إليها إلى نحو 3 آلاف طن مع استعداد عروضها الفنية والمالية.

التكامل الإقليمي ودور مصر في تجارة الغاز

تعكس هذه التطورات عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة والاستفادة القصوى من القدرات المحلية.

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تسعى هذه المبادرات إلى توظيف البنية التحتية المصرية القوية في استقبال ومعالجة وإسالة الغاز المكتشف بشق شرق المتوسط، مما يدعم بشكل مباشر وجوهري دور مصر كمركز إقليمي رائد لتداول وتجارة الغاز الطبيعي على الساحة العالمية.