بحث محمد وهبي عن بديل لعزالدين أوناحي وتألق يونس طه في الدوري الهولندي

يواصل مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي البحث عن بديل لعزالدين أوناحي، بينما يتصدر يونس طه قائمة الصانعين في الدوري الهولندي بتقييم عالي وأداء مميز.

يواصل محمد وهبي ، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، جهودا مكثفة للبحث عن معوض مناسب للنجم عزالدين أوناحي ، الذي غاب عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية أثناء مشاركته مع فريقه باناثينايكوس. وقد أثارت هذه الإصابة قلقا لدى الجهاز الفني للمنتخب، نظرا لأهمية دور أوناحي في التشكيلة الأساسية واستراتيجيات اللعب المبنية على الإبداع والسرعة في خط الوسط.

تفاصيل إصابة أوناحي وتأثيرها على الخطوط الهجومية

أعلن نادي باناثينايكوس عن طبيعة الإصابة التي تعاني منها النجمة عزالدين أوناحي، مؤكدة أنها إصابة عضلية شديدة ستبعده عن أجواء الملاعب خلال العام الحالي. وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس، خاصة وأن اللاعب كان يشق طريقه بقوة في الساحة الأوروبية، مما فرض على محمد وهبي إعادة النظر في الخيارات المتاحة لتعزيز خط الوسط أو الخط الهجومى للديوك.

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كان عزالدين أوناحي، لاعب الوسط السابق لنادي جيرونا، قد أظهر مستويات مذهلة خلال مشاركته الأخيرة، حيث خطف الأضواء فعليًا خلال منافسات النسخة الحالية من الدوري الهولندي. وقد أسهم اللاعب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، بما مجموعه 5 أهداف من أصل 10 مباريات خاضها في المسابقة، مما يجعل غيابه فجوة كبيرة تحتاج لتعويض فوري من قبل الإدارة الفنية.

تفاصيل أداء يونس طه في الدوري الهولندي

في السياق نفسه، برز يونس طه كخيار مميز بفضل تألقه الملموس مع نادي تفينتي أشنخيده، حيث يولي المدرب محمد وهبي اهتماما كبيرا لمتابعة تطور اللاعب. يحتل يونس طه المركز الـ16 في ترتيب أفضل لاعبي "الإيريديفيزي" لموسم 2026-2027، وحصل على تقييم 7.31 من 10، وفقا لإحصاءات موقع "هوسكورد" العالمي، مما يعكس تألقه الفني المستمر.

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شارك يونس طه في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا أو المسابقات الأوروبية بدور صانع الألعاب، وسجل خلالها 5 أهداف بشكل مباشر. وفي المقابل، لم يترك أي بصمة تهديفية تذكر عند لعبه في مركز الجناح، مما يؤكد أن مركز صانع الألعاب هو الأنسب لمهاراته الفنية وقدرته على التحكم في إيقاع المباراة وصناعة الفرص.

مسيرة يونس طه وتطوره المهني في هولندا

كانت بداية يونس طه المهنية قديمة مع عدة أندية مغمورة في هولندا، على غرار دي دبليو إس أمستردام وفولندام وفي بي في بورميرستاين ودي فولفيكرز، حيث بنى أساساته الرياضية هناك. وفي عام 2022، انضم طه إلى نادي زفوله في صفقة انتقال حر، وشارك معه في 33 مباراة أسهم خلالها بمجموع 16 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، مما لفت انتباه كبرى الأندية.

وتعاقد تفينتي أشنخيده مع يونس طه خلال صيف 2023، قبل أن يقوم النادي عام 2025 بإعارته إلى نادي غرونيغين لتجربة جديدة. ويملك طه في سجله الشخصي 72 مباراة ضمن الدوري الهولندي، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين إبداعا وتأثيرا في المشهد الكروي الهولندي الراهن.

إنجازات يونس طه مع المنتخب المغربي

بالإضافة إلى إنجازاته الفردية في الأندية، سجل يونس طه حضورا قويا على صعيد المنتخبات الوطنية، حيث خاض 11 مباراة مع منتخب المغرب تحت 23 عاما. أسهم طه في هذه المباريات بما مجموعه 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، مما يؤكد تألقه كعنصر أساسي في خطة محمد وهبي المستقبلية.