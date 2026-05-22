أعلنت وزارة العمل بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل عامل مسجل بقاعدة بيانات الوزارة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا.

يبحث عدد كبير من المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بدء صرف المنحتين الدورية والاستثنائية للمستفيدين المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة أعلن حسن رداد وزير العمل، بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة «دورية واستثنائية»، بإجمالي تكلفة بلغت 767 مليونا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفا و871 عاملا على مستوى محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن صرف المنحتين يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 أكد وزير العمل أن صرف المنحتين بدأ اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الخميس 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي. وأشار إلى أن قيمة المنحتين تبلغ 3 آلاف جنيه لكل عامل مسجل بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين. 3 آلاف جنيه للعامل..

العمل تبدأ صرف منحتي العمالة غير المنتظمة بقيمة تتجاوز 767 مليون جنيه منحة للتدريب الصيفي من وزارة الاتصالات للشباب.. تفاصيل وطريقة التقديم 3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة.. ما قصتها؟

بدء صرف منحتين بقيمة 3 آلاف جنيه لصالح 256 ألف من العمالة غير المنتظمة مقترح ألماني بمنح أوكرانيا صفة العضو المنتسب في الاتحاد الأوروبي بند مفاجئ يمنح نادٍ أوكراني 6 ملايين جنيه حال تتويج الزمالك بالدوري ترامب: سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض.. ولست في عجلة من أمري الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي..

موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه تفاصيل صرف المنحة الدورية والاستثنائية وأوضح الوزير أن المبلغ المقرر صرفه يشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضا صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إتاحة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانا، بهدف دعم هذه الفئة وتسهيل دمجها في سوق العمل الرسمي.

وأكد أن قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة بلغت 383 مليونا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة. دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة وأشار وزير العمل إلى أن صرف المنحتين معا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للفئات الأكثر احتياجا، خاصة خلال المناسبات والأعياد، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة وتشمل الفئات المستحقة لصرف المنحة: عمال التراحيل. الباعة الجائلون. الحرفيون والمهنيون. عمال البناء والمقاولات.

المزارعون وعمال الصيد. موزعو الصحف. ماسحو الأحذية. عمالة المنازل.

محفظو القرآن والقراء. خدام الكنائس والمرتلون. عمال الزراعة المؤقتون. 3 آلاف جنيه للعامل.. العمل تبدأ صرف منحتي العمالة غير المنتظمة بقيمة تتجاوز 767 مليون جنيه منحة للتدريب الصيفي من وزارة الاتصالات للشباب..

تفاصيل وطريقة التقديم 3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة.. ما قصتها؟ بدء صرف منحتين بقيمة 3 آلاف جنيه لصالح 256 ألف من العمالة غير المنتظمة مقترح ألماني بمنح أوكرانيا صفة العضو المنتسب في الاتحاد الأوروبي بند مفاجئ يمنح نادٍ أوكراني 6 ملايين جنيه حال تتويج الزمالك بالدوري ترامب: سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض..

ولست في عجلة من أمري الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وحددت وزارة العمل عددا من الشروط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، أبرزها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يمتلك سجلا تجاريا أو مصدر دخل ثابت. تسجيل المهنة ببطاقة الرقم القومي.

أن يكون المتقدم مسجلا بمديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته. أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عاما. وتواصل وزارة العمل جهودها لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منحة العمالة غير المنتظمة وزارة العمل عمالة غير منتظمة دعم اجتماعي رعاية صحية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إجازة عيد الأضحى 2026 لموظفي القطاع الخاص.. تفاصيل بيان الحكومةيترقب قطاع واسع من العاملين بالقطاع الخاص في مصر صدور القرار الرسمي الخاص بإجازة عيد الأضحى 2026 المبارك لعام 2026، وذلك بعد إ

Read more »

سيارات جديدة 2026 لـ رينو اوسترال وتجربة سيارات سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 Brownian5Racingتوافر مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة 2026 في سوق السيارات المصري، بما في ذلك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مثل رينو اوسترال و سيتروين C5 اير كروس، والتي تتميز بتكنولوجيا حديثة وقوة هوائية وكفاءة في استخدام الوقود .

Read more »

نتيجة صفوف النقل 2026 .. المواعيد وخطوات الإستعلامنتيجة صفوف النقل 2026 .. المواعيد وخطوات الإستعلام

Read more »

الحوار سر الجاذبية.. كيف ينجح برج السرطان في تجاوز الأزمات اليوم؟توقعات الفلك لمواليد برج السرطان على المستويات المهنية والعاطفية اليوم الخميس 21 5 2026 - الوطن

Read more »

وزير العمل: إجازة عيد الأضحي للقطاع الخاص من 26 حتى 31 مايوأعلن حسن رداد وزير العمل، اليوم الخميس، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026

Read more »

وزير العمل: السماح لموظفي القطاع الخاص بالعمل في أيام العيد مقابل أجر إضافي أو يوم بديلأعلن حسن رداد وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026

Read more »