بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو للفئات المستهدفة والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي ، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو للفئات المستهدفة والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. ويأتي بدء صرف معاش تكافل وكرامة ل شهر يونيو 2026 بالتزامن مع تزايد عمليات البحث من جانب المستفيدين عن تفاصيل الصرف ومواعيده الرسمية، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام الإلكتروني عن المعاش للتأكد من حالة الاستحقاق والبيانات الخاصة بالمستفيدين.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف تقديم المساندة النقدية للأسر المستحقة وفق ضوابط وشروط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. وتسهم الجهات المختصة في تسهيل عمليات الصرف وتقليل التكدس، بما يضمن تقديم الخدمة للمستفيدين بصورة منظمة خلال فترة صرف المعاشات. وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات الخاصة باستحقاق الدعم دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية: وتتضمن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ما يأتي: ويترقب المستحقون استكمال عمليات الصرف عبر المنافذ المعتمدة حتى نهاية الشهر الجاري، مع استمرار إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة باستحقاق الدعم وبيانات الصرف





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معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2026 وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الحماية الاجتماعية استعلام إلكتروني

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