بدء تنفيذ مشروع لونج مارش للإطارات بـ190 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم وضع حجر الأساس لمشروع صيني لشركة لونج مارش للإطارات باستثمارات 190 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع ضمن المطور الصناعي تيدا مصر بمنطقة السخنة. المشروع سيوفر 1500 فرصة عمل ويسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

شهد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء مراسم وضع حجر الأساس لمشروع صيني لشركة لونج مارش للإطارات ضمن المطور الصناعي تيدا مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحضور اللواء هاني رشاد محافظ السويس وشو مين القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية وجين يونج شنج رئيس شركة لونج مارش للإطارات وتساو خوي المدير التنفيذي لشركة تيدا مصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.

يتم تنفيذ المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 190 مليون دولار أي ما يعادل 9.5 مليار جنيه مصري ومن المتوقع أن يوفر 1500 فرصة عمل. سينفذ المشروع على مرحلتين حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 600 ألف إطار سنوياً من إطارات الشاحنات والحافلات وتتزايدogensEnergy الإنتاجية بعد إكمال المرحلة الثانية إلى مليون إطار سنوياً للشاحنات والحافلات بالإضافة إلى 4.5 مليون إطار سنوياً لسيارات الركوب مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للقاعدة الصناعية المتنامية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعكس نجاح جهود المنطقة في جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة في القطاعات المستهدفة وعلى رأسها الصناعات المرتبطة بقطاع النقل وصناعة السيارات بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

أضاف أن مشروع لونج مارش يعد أول المشروعات المقامة على المرحلة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع شركة تيدا مصر في يوليو 2025 بمساحة إجمالية 2.8 مليون متر مربع والتي تم التعاقد على كامل مساحتها بالفعل بعد اكتمال التعاقد على كامل المساحة السابقة المخصصة للشركة والبالغة نحو 7.25 مليون متر مربع بما يعكس النجاح المتواصل لشراكة المنطقة مع المطور الصناعي تيدا - مصر في استقطاب الاستثمارات الصناعية وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على التوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حالياً أكثر من 210 مصانع عاملة و180 مصنعاً تحت الإنشاء مؤكداً نجاح المنطقة في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية منها أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026 بما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار الذي توفره الهيئة والبنية التحتية المتطورة بمناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها. من جهته أعرب جين يونج شنج رئيس شركة لونج مارش للإطارات عن تقديره للجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة توسع الشركة مستفيداً من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا تنافسية وخدمات لوجستية متكاملة.

أشار إلى التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية والمساهمة في دعم صناعة الإطارات في مصر وتوفير فرص عمل جديدة وخدمة الأسواق المحلية والإقليمية. تنفذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي من خلال استقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية والمكملة لها بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية





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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لونج مارش للإطارات تيدا مصر احتلال صناعي تصدير الإطارات فرص عمل

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