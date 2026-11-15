بدء استقبال تقاوي البطاطس من هولندا استعدادًا لموسم 2026

الاتحاد يستلم شحنات من HZPC وفق توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق لضمان جودة المحصول وتأمين الاحتياجات للمزارعين في الموسم الجديد.

بمبادرة استراتيجية مدروسة، باشر الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عملية استقبال شحنات تقاوي البطاطس المستوردة، وذلك تأكيدًا لالتزام الجهات الزراعية ال مصر ية بتأمين احتياجات السوق المحلي. وقد بدأت عملية الاستلام رسميًا في محطة الاتحاد الواقعة بمنطقة أبيس، والتي تعتبر من المواقع اللوجستية الحيوية لضمان سرعة التوزيع.

شحنات من شركة HZPC الهولندية للموسم القادم

يأتي هذا التوجه استجابة مباشرة لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أسندت القيادة فيها لعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بدقة متناهية. وقد تم استلام هذه الكميات من إنتاج شركة HZPC العالمية المتخصصة في مجال البستنة، والتي تعد من أهم الموردين الدوليين لهذا القطاع.

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يهدف هذا الإجراء إلى تأمين احتياجات المزارعين من التقاوي، وضمان الحصول عليها بالكميات المناسبة وفي التوقيتات الدقيقة المطلوبة لموسم زراعة البطاطس 2026/2027. وقد أوضح د. علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الخطوة تمت بتوجيهات صارمة لضمان توفير أجود أنواع التقاوي للمزارعين، مع إعلان الأسعار بشكل شفاف وواضح للجميع.

آليات الاستلام والتوزيع والبرامج الزمنية

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن وصول الشحنات يمهد الطريق فعليًا لبدء أعمال الاستلام الفني، والتجهيزات المخازنية، وعمليات التوزيع المنظم التي من شأنها سد الفجوة في احتياجات المزارعين. وقد أشار إلى أن الاتحاد يعمل على توفير أصناف مختلفة تلبي جميع الاحتياجات، مما يدعم الاستعداد الجيد لموسم زراعي جديد ومتين.

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ووضح د. عزوز أن هذا الإجراء يتوافق مع خطة شاملة للاتحاد لتأمين تقاوي البطاطس من شركات عالمية متخصصة، مما يتيح للمزارعين فرصة اختيار الأصناف التي تتناسب مع ظروفهم ومتطلبات الإنتاج المختلفة. ويضاف إلى ذلك أن العمل جارٍ حاليًا على فحص الشحنات وتجهيزها بدقة، تمهيدًا لبدء عمليات التوزيع وفق برامج زمنية محددة.

دعم المنظومة الاقتصادية والقدرة التنافسية

تسعى هذه الجهود إلى دعم منظومة إنتاج البطاطس التي تُعد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والحيوية للاستهلاك المحلي، وللصناعات الغذائية، ولأغراض التصدير. وأكد علاء عزوز أن توفير التقاوي الجيدة في التوقيت المناسب يُعد من العوامل الأساسية لنجاح الموسم الزراعي، وتحسين الإنتاجية، ورفع الجودة.

يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة التنافسية للبطاطس المصرية في الأسواق الخارجية، مما يعزز الصادرات ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس الاتحاد مواصلة جهوده لتيسير حصول المنتجين على التقاوي، بما يحقق أفضل النتائج للمزارعين ويدعم استقرار القطاع الزراعي في مصر.