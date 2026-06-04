بدء التشغيل التجريبي لمقر جهاز حماية المستهلك الجديد بالغربية

أعلن جهاز حماية المستهلك بدء التشغيل التجريبي لمقره الجديد في محافظة الغربية بمدينة طنطا، ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقابية وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

أعلن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن بدء التشغيل التجريبي للمقر الجديد للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا ، وذلك قبيل افتتاحه رسمياً. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقابية وتعزيز منظومة حماية المستهلك بالمحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والتجارية المرتفعة.

وتعد محافظة الغربية من المحافظات الحيوية في وسط الدلتا، حيث تضم عدداً كبيراً من السكان والأنشطة التجارية والصناعية، مما يستوجب تعزيز التواجد الرقابي لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين وضبط الأسواق. وقد تم تجهيز المقر الجديد بأحدث التجهيزات والبنية التشغيلية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، بما في ذلك استقبال الشكاوى وفحصها فنياً ومتابعتها ميدانياً. كما تم الدفع بعدد من مأموري الضبط القضائي لفرع الغربية لدعم المنظومة الرقابية، وتنفيذ حملات دورية ومفاجئة على المنشآت التجارية.

وفي هذا الإطار، نفذ مأمورو الضبط القضائي حملة موسعة في مدينة طنطا شملت وضع سياسات الاستبدال والاسترجاع داخل المنشآت التجارية، لضمان التزامها بأحكام قانون حماية المستهلك وإتاحة هذه السياسات للمستهلكين بشكل واضح. وأكد السجيني أن التشغيل التجريبي يأتي ضمن خطة التوسع الجغرافي للجهاز ورفع كفاءة الأفرع الإقليمية، بما يعزز قدرته على التدخل السريع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التواجد الفعال في الأماكن ذات الكثافات التجارية والسكانية المرتفعة، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين والمنشآت التجارية، لضمان الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الانضباط في الأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلكين. وأوضح أن المقر الجديد تم تجهيزه بأعلى درجات الجاهزية من حيث التجهيزات والبنية التشغيلية، لتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة، من خلال دعم منظومة استقبال الشكاوى والفحص الفني والمتابعة الميدانية، مما يسهم في تقليل زمن الاستجابة وتحقيق تواصل مباشر وفعال مع المواطنين.

وأكد أن التوسع في دعم الأفرع الإقليمية يأتي ضمن توجه يستهدف تعزيز كفاءة الأداء الرقابي والخدمي للجهاز على مستوى الجمهورية، وربط العمل الميداني بمنظومة متابعة أكثر سرعة ودقة، بما يعزز قدرة الجهاز على رصد المتغيرات داخل الأسواق والتعامل معها بصورة فورية وفعالة. وشدد على أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التواجد الميداني والتوسع في دعم الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، لرفع كفاءة المنظومة الرقابية والخدمية وتحقيق سرعة أكبر في التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بصورة أكثر فاعلية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً بين الدور الرقابي والتوعوي، مع استمرار التواجد الميداني والتعامل الحاسم مع أي ممارسات تمس حقوق المستهلكين أو تخل بالضوابط المنظمة للأسواق، وأن الجهاز ماضٍ في تعزيز حضوره بالمحافظات وتطوير آليات العمل بالأفرع الإقليمية، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وانضباطاً وقرباً من المواطنين. هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بدعم جهود أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلك وإحكام الرقابة على تداول السلع والخدمات بمختلف المحافظات.

ومن المتوقع أن يسهم المقر الجديد في تحسين أداء الجهاز بشكل كبير، خاصة في محافظة الغربية وما حولها، حيث سيكون قريباً من المواطنين والتجار على حد سواء، مما يسهل عملية التواصل وتبادل المعلومات. كما سيساعد في تسريع عملية البت في الشكاوى ومعالجتها في وقت قياسي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في الجهاز وفي السوق بشكل عام.

إلى جانب ذلك، فإن الحملات الرقابية المستمرة التي ينفذها المأمورون تسهم في ضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك، مثل رفع الأسعار غير المبرر أو الغش التجاري أو عدم الالتزام بمعايير السلامة والجودة. ويؤكد القائمون على الجهاز أن هذه الخطوة ليست الأخيرة، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة للتوسع في جميع المحافظات المصرية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الرقابية.

وهناك خطط لإنشاء أفرع جديدة في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، بناءً على احتياجات كل محافظة وكثافتها السكانية والتجارية. كما يتم العمل على تطوير أنظمة العمل الداخلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استقبال الشكاوى ومتابعتها، مثل التطبيقات الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، لتسهيل عملية تقديم الشكاوى والحصول على الخدمات عن بعد. وبهذا الشكل، يسعى جهاز حماية المستهلك إلى أن يكون أكثر قرباً من المواطن وأكثر فعالية في أداء مهامه، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية





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