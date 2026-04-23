بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وتعديل مواعيد المترو والقطارات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، مع تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطارات وخدمات المحافظ الإلكترونية.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن بدء العمل ب التوقيت الصيفي اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

هذا الإجراء، الذي يهدف إلى الاستفادة المثلى من ضوء النهار وتوفير الطاقة، يأتي في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. التوقيت الصيفي هو ممارسة موسمية يتم فيها تقديم الساعات في الربيع وتأخيرها في الخريف، بهدف إطالة ساعات النهار خلال فصل الصيف. وقد أثارت هذه الممارسة جدلاً واسعًا حول فعاليتها وتأثيراتها على الصحة والإنتاجية، إلا أن الحكومة المصرية ترى أنها خطوة إيجابية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، تستعد الهيئات والمؤسسات المختلفة لتعديل مواعيد عملها وخدماتها بما يتناسب مع التغيير الجديد. من بين هذه المؤسسات، شركات مترو الأنفاق، التي أعلنت عن خطة لتعديل مواعيد تشغيل القطارات بدءًا من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرار تقديم خدمات النقل العام بكفاءة عالية، وتلبية احتياجات الركاب خلال فترة التوقيت الصيفي.

تفاصيل المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق تشمل تعديل أوقات أول وآخر قطار على كل خط من الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية لتلبية الطلب المتزايد. الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) سيبدأ تشغيله في تمام الساعة 5:15 صباحًا، بينما سيكون آخر قطار من حلوان والرج الجديدة في الساعة 11:40 مساءً. أما الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) فسيبدأ تشغيله في نفس الموعد، وسيكون آخر قطار من شبرا الخيمة في الساعة 11:55 مساءً ومن المنيب في الساعة 12:05 صباحًا.

وبالنسبة للخط الثالث (عدلي منصور - الكيت كات/روض الفرج)، فسيبدأ تشغيله أيضًا في الساعة 5:15 صباحًا، مع تبادل القطارات بين الخطين الثاني والثالث عند محطة العتبة، وبين الأول والثالث عند محطة جمال عبد الناصر. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة القومية للأنفاق على توفير خدمات نقل مريحة وآمنة لجمهور الركاب. كما أعلنت السكة الحديد عن تفاصيل مواعيد القطارات الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مؤكدة على أنها تعمل على تحديث جميع الأنظمة والبرامج لضمان دقة المواعيد وتجنب أي تأخير.

وتأثرت أيضًا خدمات المحافظ الإلكترونية بشكل مؤقت مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث تم إجراء بعض التعديلات الفنية لضمان توافق الأنظمة مع التوقيت الجديد. وتعتبر هذه التعديلات جزءًا من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات المعنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. من المتوقع أن يعود كل شيء إلى طبيعته في غضون ساعات قليلة. وتؤكد الحكومة المصرية على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتسهيل عملية الانتقال إلى التوقيت الصيفي، وتقليل أي آثار سلبية محتملة على المواطنين.

وتدعو الحكومة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة، والتحقق من مواعيد القطارات والمترو قبل السفر. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أقصى استفادة من التوقيت الصيفي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التوقيت الصيفي مترو الأنفاق السكك الحديدية مواعيد القطارات مواعيد المترو

United States Latest News, United States Headlines

