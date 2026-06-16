بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري وإتاحة خدمات عبر مكاتب البريد المصري

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة اعتماد وثائق مؤمنة لمحررات السجل التجاري، وإتاحة عدد من الخدمات عبر مكاتب البريد المصري، ضمن استراتيجية وزارة التموين لتحديث السجل وحماية المحررات من التزوير. تشمل التغييرات توحيد شكل المحررات ودمج عناصر أمنية متطورة، مع توسيع نطاق الوصول عبر أكثر من 4700 منفذ بريدي، استعدادًا للتطبيق الكامل في يوليو 2026.

في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية، يعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري ، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نفس الاستراتيجية الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة، والارتقاء بجودة الخدمات من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، مما يعزز الثقة في المحررات الرسمية ويرفع من مستويات الحماية ضد التزوير. ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة تدريجيًا بدءًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر، في جميع منافذ تقديم الخدمة، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية.

وتُمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم لأول مرة توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف القنوات، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة. وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد: خدمة الاستدلال عن القيد، والاستعلام عن بيانات المنشآت، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة مستخرج من السجل.

وتُعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد المصري التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ خطوة مهمة لتقريب الخدمة من المواطنين والتجار، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع، مما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتقليل أعباء الانتقال، ورفع كفاءة تقديم الخدمة. تعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة، حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس A4 بوزن 90 جرام ومطبوع على الوجهين، ومزود بعلامات تأمينية تشمل شعيرات مضيئة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وشعار الجمهورية بحبر ذهبي ثابت، وتصميم جيلوشي مؤمن يضم طباعة ميكروية لعبارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، بالإضافة إلى حبر سري وأختام تأمينية تظهر تحت UV، مما يجعل تقليد المحررات أمرًا بالغ الصعوبة.

ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تحقيق العديد من المزايا، منها: تطوير وتحديث السجل التجاري، توحيد شكل المحررات من جميع المنافذ، تعزيز الثقة والرفع من التأمين، الحد من مخاطر التزوير، التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات، تخفيف الضغط على مكاتب السجل ورفع الكفاءة، تحسين إتاحة الخدمات وتسريع الإجراءات، دعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال. ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تطوير خدمات السجل التجاري، وتجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وأمانًا واعتمادية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار، ويلبي مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات العامة والتحول الرقمي





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السجل التجاري الوثائق المؤمنة البريد المصري جهاز تنمية التجارة الداخلية تحديث الخدمات الحكومية

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