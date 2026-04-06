بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية بتكلفة 26 مليون جنيه

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بمحافظة الشرقية، في إطار مشروع تطوير المجازر الحكومية. يشمل المشروع تحديث البنية التحتية وتطبيق معايير الصحة والسلامة لضمان توفير لحوم آمنة للمواطنين.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وال بيئة ، عن بدء التشغيل التجريبي اليوم لمجزر فاقوس بمحافظة الشرقية ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 26 مليون جنيه مصري. يأتي ذلك ضمن الموازنة المخصصة من وزارة التنمية المحلية وال بيئة لتنفيذ المشروع القومي الطموح لتطوير ورفع كفاءة ال مجازر الحكومية في جميع المحافظات.

وقد جاء هذا الإعلان خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات. يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجال توفير اللحوم الصحية والآمنة.\أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر الجديد يخدم ما يقرب من 16 وحدة محلية و800 عزبة، بإجمالي عدد سكان يبلغ حوالي 900 ألف مواطن. وتبلغ مساحة المجزر حوالي 1150 متر مربع، وهو مصمم بشكل متكامل ليضم صالة مخصصة لذبح المواشي، وأخرى للأغنام، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الملحقة الضرورية. وتشمل هذه الخدمات غرفًا للسمط، ومعالجة الجلود، وغلايات، وضواغط، وثلاجة لإعدام اللحوم غير الصالحة، وفراغًا مخصصًا لثلاجة تشميع مستقبلية، ومنطقة تسليم، ومكاتب إدارية وخدمات أخرى، كل ذلك على مساحة تبلغ حوالي 550 متر مربع. كما يشتمل المجزر على عنبر مخصص لذبح المواشي، مجهزًا بخط تعليق من الاستانلس ستيل يمتد بطول المجزر، بدءًا من منطقة الاستلام وصولًا إلى الثلاجات. ويتميز المجزر بتصميم يسمح بذبح ما بين 15 و20 رأسًا من المواشي في الساعة، بوزن يتراوح بين 400 و650 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى القدرة على ذبح 30 رأسًا من الأغنام في الساعة. هذا التصميم يعكس التزامًا بتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.\أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، مع الاهتمام بتحديث جميع الأنظمة الأساسية. شملت هذه التحديثات شبكات تغذية المياه الباردة والساخنة، وشبكة الصرف الصحي، وشبكة المواسير، ونظامًا متكاملًا لمقاومة الحريق، بالإضافة إلى شبكة الأعمال الكهربائية ولوحاتها الجديدة بالكامل. كما تم تركيب أنظمة تيار خفيف حديثة، بما في ذلك نظام إنذار الحريق، ونظام التليفونات، ونظام مراقبة بالكاميرات، ونظام صوتيات متطور، وأنظمة تهوية وشفاطات عالية الكفاءة. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى البلاد، وذلك من خلال تحديث البنية التحتية، وتحسين خطوط الذبح، وتطبيق جميع الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية اللازمة. الهدف النهائي هو ضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من جميع المجازر التي يتم تطويرها في جميع المحافظات، ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 فى مصرتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان.

اقرأ أكثر »

موعد أذان الفجر 26 رمضان.. كم يتبقى من الليالي الوترية؟يحين موعد أذان الفجر 26 رمضان اليوم الأربعاء 26 مارس، في تمام الساعة 04:24 دقيقة

اقرأ أكثر »

آبل تطلق النسخة التجريبية العامة لأنظمتها الجديدة iOS 26بدأت شركة آبل الأمريكية رسميا في طرح النسخة التجريبية العامة الأولى من أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها، والتي تشمل iOS 26 وiPadOS 26 و macOS 26 Tahoe، وذلك بعد

اقرأ أكثر »

تحديث iOS 26.1 beta 4 يضيف ميزة جديدة للتحكم فى شفافية Liquid Glassأضاف نظام iOS 26 تصميمًا جديدًا لميزة الزجاج السائل Liquid Glass ، مما يضفي الشفافية والسلاسة على واجهة iPhone، وقدم نظاما iPadOS 26 وmacOS 26 تصميمات مماثلة لأجهزة iPad وMac على التوالي

اقرأ أكثر »

تأجيل محاكمة 26 متهما بقتل شخص أثناء حفل زفاف لجلسة 3 مايوقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة 26 متهماً والتى راح ضحيتها المجني عليهما أبناء عمومة وهما: محمد مسعود موسى محمد فضل، وعامر عبدالعليم موسي محم

اقرأ أكثر »

في غياب كوكا.. الاتفاق يهزم القادسية بالدوري السعوديحقق فريق الاتفاق السعودي الفوز مساء اليوم الأحد، على نظيره القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 27 للدوري السعودي 2025-26. وبادر القادس

اقرأ أكثر »