بدء محادثات ثلاثية بين إيران وأمريكا وباكستان في إسلام آباد

أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية والباكستانية عن بدء محادثات ثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان في إسلام آباد، وسط توترات إقليمية متزايدة، وتهدف المحادثات إلى بحث القضايا العالقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أفادت وكالة فارس ال إيران ية بأنه على الرغم من مطالبة الفريق ال إيران ي المفاوض بقبول الولايات المتحدة لشروطها المسبقة، فقد تقرر مع ذلك بدء ال محادثات في إسلام آباد . للمرة الأولى، أعلن مكتب شهباز بدء ال محادثات الثلاثية بين إيران وأمريكا و باكستان . إيران نقلت مطالبها العشر إلى باكستان ، وأعلنت أن المفاوضات بدأت فعليًا. يثار جدل جديد حول مشاركة إيران في المونديال، ووضعت طهران شروطها على طاولة مفاوضات إسلام آباد ، معلنةً عن خطوط حمراء.

وذكر التقرير أن إيران تعتقد أن وقف إطلاق النار في لبنان لم يتحقق بالكامل بعد، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا الالتزام. أكدت وكالة فارس بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، بينما أفادت وكالة أنباء عزام أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن بدء عملية التفاوض. ترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورافقه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتاكوف وجاريد كوشنر. ومن الجانب الباكستاني، حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقوي. رحب شهباز شريف بالتزام الجانبين بالانخراط البناء، مؤكدًا أن إسلام آباد مستعدة لمواصلة دورها الميسر لدفع المحادثات والمساعدة في ضمان سلام دائم في المنطقة. لعبت باكستان سابقًا دور الوسيط والميسر في العديد من العمليات الدبلوماسية الإقليمية، وهي تحاول تعزيز مكانتها في التطورات السياسية في جنوب آسيا وخارجها. \تعتبر هذه المحادثات الثلاثية ذات أهمية بالغة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. فمن جهة، تسعى إيران إلى تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، وخصوصًا في ظل العقوبات المفروضة عليها. كما أن إيران مهتمة بتعزيز دورها الإقليمي وتوسيع نفوذها في المنطقة. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على استقرار المنطقة والحد من النفوذ الإيراني. تعتبر باكستان، باعتبارها الدولة المضيفة، حلقة وصل مهمة في هذه العملية التفاوضية. وتهدف باكستان إلى تعزيز علاقاتها مع كل من إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى لعب دور إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. من المتوقع أن تشمل هذه المحادثات قضايا عدة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والتعاون الإقليمي، والأمن الإقليمي. كما سيتم مناقشة القضايا المتعلقة باليمن ولبنان وسوريا. تعتبر هذه المحادثات فرصة مهمة للدول الثلاث لإيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى حلول سلمية للقضايا العالقة. \من المهم الإشارة إلى أن هذه المحادثات تواجه العديد من التحديات. أولاً، هناك خلافات كبيرة بين إيران والولايات المتحدة حول العديد من القضايا. ثانيًا، لا تزال هناك شكوك حول مدى التزام الطرفين بالتوصل إلى اتفاق. ثالثًا، قد تؤثر التطورات الإقليمية والدولية على مسار المحادثات. ومع ذلك، فإن بدء هذه المحادثات يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف التوتر في المنطقة. إن الدور الذي تلعبه باكستان في تيسير هذه المحادثات أمر بالغ الأهمية. وتأمل إسلام آباد في أن تساهم هذه المحادثات في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز علاقاتها مع الدولتين. من المتوقع أن تستمر المحادثات لعدة أيام، وستركز على تحديد القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، والاتفاق على جدول زمني للمفاوضات. وستكون هناك اجتماعات ثنائية بين الوفود، بالإضافة إلى اجتماعات ثلاثية. تبقى التوقعات حذرة، ولكن الأمل معقود على إحراز تقدم نحو حلول سلمية





إيران الولايات المتحدة باكستان محادثات إسلام آباد توترات إقليمية

