بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل متكاملة لربط مدينة الشروق بالقطار الكهربائي الخفيف

أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة ومنظمة لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال تشغيل 18 ميني باص حديثة على ثلاث مسارات رئيسية.

في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية مستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تواصل وزارة النقل جهودها الدؤوبة لتطوير منظومة النقل في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الجهود متوافقة مع خطط التوسع العمراني الجارية، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة الخدمات. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الوزارة على توفير وسائل نقل جماعي آمنة وموثوقة وفعالة تربط هذه المجتمعات الجديدة ببعضها البعض وبالمدن القائمة، مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

وتعتبر خطة وزارة النقل هذه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل (البري والجر الكهربائي) من خلال إنشاء منظومة نقل متعددة الوسائط متطورة. وتجسيدًا لهذه الرؤية، وفي إطار التنسيق الوثيق بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم الاتفاق على إنشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل وتنظيم منظومة النقل الداخلي والخارجي في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتهدف هذه الشركة إلى تقديم خدمات نقل عالية الجودة تلبي احتياجات السكان وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم. ومن هذا المنطلق، أعلنت وزارة النقل، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل متكاملة لربط مدينة الشروق وأحيائها المختلفة بمحطة الشروق للقطار الكهربائي الخفيف LRT. ويعد هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتوفير خيارات نقل متنوعة للمواطنين.

وتعتمد هذه المنظومة الجديدة على تشغيل عدد 18 ميني باص حديثة ومكيفة، تم توزيعها بشكل استراتيجي على ثلاث مسارات رئيسية، تم تحديدها بالتعاون الوثيق مع جهاز مدينة الشروق، مع مراعاة التوافق التام مع جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT. وتشمل المسارات الثلاثة تغطية شاملة لأحياء مدينة الشروق المختلفة، وتلبي احتياجات التنقل للسكان في مختلف المناطق.

المسار الأول، المعروف بالخط الأحمر (رقم 1)، يربط بين كارفور، والمستشفى البريطاني، وميدان الكف، وميدان الكمنجة، والسنترال، ومدرسة النيل، والجامعة الفرنسية، ومول الجامعة، وشارع الواحة، ومول بانوراما، ونادي هليوبوليس، وأكاديمية الشروق، والجامعة البريطانية، وسبينس. أما المسار الثاني، المعروف بالخط الأزرق (رقم 3)، فيغطي الحي الأول، ومول الشبراوي، والجامعة العربية المفتوحة، ومستشفى الشروق المركزي، وتيراس مول، وكمبوند الحياة، وفيفنز مول، وعمارات الحي الثامن، والحي الخامس، وبوابة 2 السويس.

بينما يخدم المسار الثالث، المعروف بالخط الأصفر (رقم 2)، مناطق المرور، والنيابة، والسجل المدني، ومفارق الـ 100، ومنطقة النوادي، وإسكان 70، ومستشفى رويال، وإسكان المستقبل 63، والإسكان العائلي، وجراند لايف. وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أن هذه الخطوة هي مجرد بداية لمجموعة من الخطط الطموحة لتوسيع شبكة النقل الجماعي في المدن الجديدة، وربطها بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وضمان تنقلهم بسهولة ويسر





