بدء تطوير موقف جديلة بالمنصورة لتحويله إلى موقف حضاري متكامل

وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء تنفيذ مشروع تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتكلفة 48.05 مليون جنيه لخدمة ten خطوط داخلية بطاقة 205 سيارة، وذلك ضمن خطة تطوير المواقف الرئيسية بالمحافظات ورفع كفاءة خدمات النقل الداخلي وتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية ال محلية والبيئة بدء تنفيذ أعمال تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة ب محافظة الدقهلية لتحويله إلى موقف حضاري متكامل يخدم أبناء المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 48.05 مليون جنيه بتمويل كامل من خطة الوزارة.

يأتي المشروع ضمن خطة الوزارة لتطوير المواقف الرئيسية بالمحافظات ورفع كفاءة خدمات النقل الداخلي، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المحيطة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة النقل الداخلي وتطوير المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف حضارية منظمة. تم تسليم الموقع بتاريخ 22 فبراير 2026 ومدة التنفيذ twelve شهرًا على أن ينتهي المشروع في 21 فبراير 2027.

يحتل الموقع مساحة نحو 7385 مترًا مربعًا ويخدم عشرة خطوط داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 205 سيارة تشمل 185 ميكروباص و20 سرفيس وفق دراسة مرورية متخصصة تضمن تنظيم حركة الدخول والخروج. التصميمات الهندسية رعت الاستغلال الأمثل للمساحة والتعامل مع التحديات الفنية المرتبطة بطبيعة الموقف القائم ومحيطه العمراني، بما يضمن أعلى كفاءة تشغيلية وخدمة كل خطوط النقل بصورة منظمة وآمنة.

تشمل التحسينات إنشاء خمس بوابات رئيسية على شارع الإمام محمد عبده للتحكم في حركة المركبات، وتنفيذ مظلات معدنية لتغطية أماكن انتظار السيارات، وإنشاء مبنى خدمات متكامل يضم دورات مياه وغرف أمن ومتابعة وغرفًا لطلمبات الحريق وشبكات الحماية المدنية، وتجهيز مناطق انتظار للمواطنين بصورة حضارية مع تخصيص مساحات مستقبلية لكافتيريات وخدمات مساندة. بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية نحو 22% مما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني.

ش stresstت وزيرة التنمية المحلية على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني والمتابعة الميدانية لكل مراحل التنفيذ، مؤكدة أن تطوير المواقف الحضارية ينعكس مباشرة على تحسين حركة التنقل اليومية للمواطنين وتقليل التكدسات والانتظار العشوائي بالشوارع وتحقيق قدر أكبر من الأمان والتنظيم داخل منظومة النقل الجماعي، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة للمواطنين والسائقين، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية وتحسين جودة الحياة بالمحافظات في إطار رؤية مصر 2030. بدوره أكد الدكتور سعيد حلمي أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة المواقف الرئيسية والنقل الحضري بالمحافظات، مما يحقق القضاء التدريجي على المواقف العشوائية وتحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة التشغيل والسلامة داخل المواقف





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موقف جديلة تطوير المواقف النقل الداخلي محافظة الدقهلية وزيرة التنمية المحلية

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