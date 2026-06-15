بداية السنة الهجرية 1448هـ: موعد رأس السنة الهجرية وحكم الدعاء والتهنئة

تستعرض هذه المقالة موعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1448هـ بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر محرم، وتناقش حكم الشرع في الدعاء والتهنئة برأس السنة الهجرية، مع الإشارة إلى أهمية الهجرة النبوية كحدث تاريخي عظيم.

تُعد فترة استطلاع هلال شهر محرم وتحديد بداية السنة الهجرية منterdamة دينية واجتماعية مهمة في العالم الإسلامي. ووفقاً لما أعلنته دار الإفتاء المصرية ، فإن هلال شهر المحرم لعام 1448هـ قد استُطلِعَبعد غروب شمس يوم الإثنين 29 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15 يونيو 2026م، حيث تأكد أن عدّة ذي الحجة كاملة ثلاثون يوماً.

وبالتالي، فإن ليلة رأس السنة الهجرية تبدأ من مغيب شمس الإثنين 15 يونيو 2026م وتنتهي مع أذان الفجر يوم الثلاثاء، ويوافق أول أيام شهر محرم وعام 1448هـ يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026م. ويعتمد تحديد دخول الشهور القمرية في التقويم الهجري على رؤية الهلال بالعين المجردة أو通过 telescopes، مع الأخذ بالحسابات الفلكية كاستئناس عند نفي إمكانية الرؤية، ولا تعتبر الحسابات دليلاً قاطعاً لإثبات الرؤية.

أما بالنسبة لمسألة استجابة الدعاء في رأس السنة الهجرية، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن تخصيص أوقات معينة بالدعاء والتهنئة جائز شرعاً، بشرط عدم الاعتقاد بأن ذلك جزء من السنة النبوية. ورأس السنة الهجرية، التي تبدأ بأول يوم من شهر محرم، تُعتبر من المواسم الطيبة التي يستحب فيهاocial الدعاء والتهنئة، لما تحمله من معانٍ عظيمة في تذكر الهجرة النبوية الشريفة وما فيها من عبر ونعم.

والهجرة كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الإسلام، وكانت بداية لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، لذا فإن احتفالالمسلمين ببداية العام الهجري يجدد الذكرى ويحيا الروح الإيمانية. ويجوز للمسلم أن يهنئ بقدوم العام الهجري ويَدْعُو بأي دعاء يشاء، لأن التهنئة ليست مقصورة على الأعياد فقط، بل تُشرع عند حصول النعم وذهاب النقم. وقد召唤 العلماء على المشروعية، مستدلين بأن بداية عام جديد هي نعمة من الله تستحق الشكر والتهنئة.

ويؤكد العديد من الفقهاء أن الدعاء في الأوقات المستجابة، كليلَة الجمعة وأثناء الصلوات المفروضات ومن بعد الأذان، قد يكون مستجاباً، ورأس السنة الهجرية يدخل في هذا الإطار كموسم خير وبركة. لذا، يُستحب للمسلم أن يكثر منidelberg الدعاء والاستغفار والتوبة عند طلوع فجر أول محرم، طلباً للأجر واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في استغلال الأوقات الفاضلة





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